První protesty proti Sísímu. Nespokojení Egypťané po letech vyšli do ulic, vadí jim i stavba luxusních paláců

Policie v Káhiře proti několika stovkám protestujících použila slzný plyn, protestovalo se také v druhém největším městě Alexandría, píše BBC.

Podle Egyptského centra pro ekonomická a společenská práva, na které odkazuje deník New York Times, bylo v Káhiře a dalších městech zadrženo 36 lidí.

Malé, nicméně vzácné protesty vyvolala série videovzkazů na sociálních sítích. Autorem je egyptský podnikatel ve stavebnictví a herec Muahmmad Alí, který uprchl do Španělska.

Prezident Sísí podle něj mrhá prostředky mimo jiné na stavbu luxusních prezidentských paláců a hotelů, zatímco miliony Egypťanů žijí v chudobě. Vláda navíc v posledních letech zaváděla úsporná opatření, připomíná BBC. Podle egyptských oficiálních statistik žije v zemi 33 procent obyvatel pod hranicí chudoby, což je o pět procent víc než v roce 2015.

Na egyptském twitteru se v pátek večer sdílela hesla „Sísí pryč“ nebo „Lidé chtějí pád vlády“. Demonstranty také podpořil egyptský generál Sámí Annán, který si po loňském pokusu kandidovat v prezidentských volbách odpykává desetileté vezění.

Demonstrace jsou v zemi prakticky nelegální od té doby, co Sísí proti opozici tvrdě zakročil. Lidé v ulicích tak riskují zatčení a střet s policií, která se často uchyluje k použití síly, připomíná deník The Guardian.

Egyptská oficiální média o protestech téměř vůbec neinformují, New York Times cituje televizní moderátorku, podle které se na tahrírském náměstí sešla skupinka lidí, aby si pořídili selfies.

Prezident Abdal Fattáh Sísí zvažoval návrat z valného shromáždění OSN v New Yorku, nakonec ale nechal situaci řešit policii. Informace o protestech označil za „lži a pomluvy“.

VIDEO: Rare small protests break out in Cairo and other Egyptian cities, like in those images from the city of Al Mahallah Al Kubra, calling for the removal of President Abdel Fattah al-Sisi pic.twitter.com/bshQiWgfVR