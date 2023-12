Volby v Egyptě vrcholí a Sísí má šanci být potřetí prezident. O výsledku klání pochybuje málokdo

V Egyptě v úterý skončí třídenní prezidentské volby. Už na třetí funkční období v nich kandiduje dosavadní prezident Abd al-Fattáh Sísí. O jeho vítězství nikdo nepochybuje. Po změnách ústavy, které zavedl, může vládnout až do roku 2030. Vážní soupeři z voleb odstoupili kvůli údajné šikaně úřadů. Oponenti označují deset let trvající Sísího režim za jeden z nejtvrdších na Blízkém východě. Káhira 13:56 12. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osoba nese obrázek egyptského prezidenta Abdela Fattaha El-Sísího v první den prezidentských voleb v Káhiře | Foto: Amr Abdallah Dalsh | Zdroj: Reuters

„Hlavně, aby měli mladí práci. Nic jiného tahle země nepotřebuje,“ říká paní Karíma, která přišla volit v jedné káhirské čtvrti, kolem volební místnosti je řada provládních aktivistů a policistů.

„Zvolený prezident by měl zajistit bezpečnost. Měl by ale také snížit ceny a nezaměstnanost. Já jsem bez práce už dlouho,“ shrnuje pan Fathí po odvolení problémy Egypta po deseti letech vlády Abd al-Fattáha Sísího. Přesto je téměř jisté, že zemi povede nejméně dalších šest let.

„Neočekávám, že by s příštím funkčním obdobím Sísí skončil. Je tu skupina prospěchářů, Sísího stoupenců, kteří budou požadovat další úpravu ústavy tak, aby mohl Sísí vládnout čtvrté, nebo i páté funkční období. Otázka je, jestli Sísí tyto hlasy poslechne, nebo jestli bude statečný a uvolní cestu mladé generaci,“ říká Muhammad Anwar Sádát, který je předsedou opoziční, ale parlamentní Strany reformy a rozvoje.

Je také synovcem někdejšího egyptského prezidenta stejného jména. V minulých prezidentských volbách před pěti lety zvažoval kandidaturu, nakonec ji ale vzdal.

„Pochopil jsem, že se nejedná o skutečnou politickou soutěž, že tam nejsou žádné záruky regulérnosti, navíc mi přišly různé negativní vzkazy, abych zastavil svou kampaň a nepokračoval ve své kandidatuře. Vzkazy mířily z bezpečnostních kruhů a od některých prorežimních politiků,“ popsal.

Kandidovat ani nezkoušel

Pro kampaň mu například žádný z káhirských hotelů nepronajal prostory. Letos už kandidaturu ani nezkoušel.

„Vím, že tyto volby jsou předem rozhodnuté ve prospěch prezidenta Sísího. Nemá proto cenu ztrácet čas a způsobovat problémy mým stoupencům. Lepší je počkat, až Sísímu skončí ústavou dané funkční období,“ dodal Muhammad Anwar Sádát.

Současným třem protikandidátům Sísího nedává Muhammad Anwar Sádát žádnou šanci. Jedná se o starší pány z politických stran, které jsou s vládcem za dobře.

Silní protikandidáti neprošli. „Šéfové stran se snaží, ale není tu absolutně žádná možnost politické soutěže. Podle mě volby skončily už ve chvíli, kdy kandidaturu oznámil prezident Sísí. Ano, byl tu mladý, upřímný a slibný kandidát Ahmad Tantáwí. Byl to nezávislý kandidát a chtěl skutečnou změnu. Po šikaně ze strany úřadů ale nedostal šanci,“ komentuje Sádát.

Muhammad Anwar Sádát přiznává Sísímu některé úspěchy, celkově ale považuje jeho politiku za nešťastnou.

„Během deseti let vlády Sísího jsme zažili jen rozhodování jednoho muže. Nebyla tu žádná diskuse s politickými stranami, s odbory, ani s parlamentem a politiky. Žádná účast egyptské společnosti na rozhodování. V posledních měsících pociťují všichni Egypťané velmi obtížnou ekonomickou situaci. Byla tu veliká nespokojenost,“ vysvětluje Sádát.

Válka v Gaze

Sísímu ale údajně hrají do karet mezinárodní události. Jako už několikrát během jeho vlády, i teď se mu daří využít pocit ohrožení mezi Egypťany.

„Když vypukla válka v Gaze, strhla na sebe veškerou pozornost. Egypťané na nějaké volby zapomněli, zapomněli na obtížnou ekonomickou situaci. Najednou se začali se zabývat situací v Gaze a hrozbou přílivu palestinských uprchlíků do Egypta a ohrožením naší národní bezpečnosti. Proto velká část egyptské veřejnosti považuje setrvání prezidenta Sísího ve funkci za žádoucí,“ říká Sádát.

„Umí podle veřejnosti chodit v zahraničních záležitostech. Chrání Egypt před problémy se sousedními zeměmi, ať už je to Palestina, Súdán nebo Libye. Události v Gaze hrají během voleb v Sísího prospěch,“ tvrdí egyptský opoziční politik Muhammad Anwar Sádát. Věří přitom, že sám Sísí nakonec svou politiku přeci jen změní.