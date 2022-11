Výstava českého velvyslanectví oživila veřejný prostor v Káhiře, vzbudila i zájem policie

V Egyptě jsou shromáždění lidí na veřejných prostranstvích zakázaná. Když se proto v sobotu sešlo na chodníku u českého velvyslanectví v Káhiře několik desítek lidí, upoutalo to pozornost policie. Nebyli to ale protivládní demonstranti, nýbrž posluchači komentované výstavy, kterou uspořádalo České centrum ve spolupráci s Egyptologickým ústavem University Karlovy. Pro Káhiru velmi netypicky je umístěná přímo na rušné ulici. Audio Káhira 11:18 13. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výklad Jiřího Janáka při prohlídce výstavy na zdi českého velvyslanectví | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Budova českého velvyslanectví v Káhiře má tu smůlu, že stojí na velmi rušné, ne moc hezké, dopravní křižovatce. A asi i proto ji obepíná několik set metrů dlouhá čtyřmetrová betonová zeď, tedy obrovská plocha, která až dosud neměla využití.

„Nápad oživit stěnu se zrodil v hlavě Terezy Sváškové, která koordinuje celou výstavu. Egypt a Káhira podle mě nejsou úplně otevřené pouličním akcím, takže bylo těžké se domluvit s egyptskými úřady, aby bylo možné takovou výstavu na ulici pořádat,“ popisuje ředitel Českého egyptologického ústavu Jiří Janák.

„My měli obrovskou výhodu, že jsme tu akci uspořádali přímo na zdi ambasády. Tím pádem jsme nemuseli řešit povolení egyptských úřadů,“ dodává Svášková, která je koordinátorkou výstavy.

Návštěvníci prohlídky budou mít na hlavě sluchátka. „Ulice Doqqí je strašně rušná, a bez sluchátek a bez techniky pravděpodobně by návštěvníci nic neslyšeli,“ vysvětluje. O prohlídku byl nadměrný zájem, podle koordinátorky překonala výstava 130 registrací.

Pozornost policie

Celá přednáška se odehrává pod neplánovaným dohledem několika policistů. Účastníci si dělají legraci, že možná za chvíli přijdou o přednášejícího. Je vidět, že větší srocení lidí zhruba dvaceti poslouchajících nedělá egyptské policii úplně dobře.

Jiří Janák se zastavuje postupně u každého z deseti panelů, které představují nejen historii české egyptologie: „Možná důležitější významová linka výstavy spočívá v tom, že návštěvníkovi ukáže různé obory, se kterými spolupracujeme: od fotodokumentace přes náboženství, teologii, zoologii, paleopatologii, až po matematiku a kybernetiku.“

Výstavu, která je putovní, přizpůsobili místním zvyklostem. „V tomto případě je celá výstava koncipovaná takovým arabským stylem, protože oproti jiným výstavám je koncipovaná zprava doleva,“ říká.

Janák už přednášel v angličtině i v češtině. „Ta česká byla pro mě zajímavější v tom, že to byli Egypťané! To byli všechno studenti bohemistiky z káhirských univerzit. Bylo to pro mě radostné zjištění, že tu má tolik lidí zájem o češtinu, a z nich má tolik lidí zájem o egyptologii.“

Isrá, která je ve třetím ročníku bohemistiky univerzity Ajn Šams v Káhiře, vypadala během výkladu velice zaujatě: „Opravdu hezký nápad. Dozvěděla jsem se tu o našich králích, o kterých jsem nikdy neslyšela. A většinu jsem česky rozuměla. Já to vidím poprvé, že by byla taková výstava na ulici. Kéž by takových akcí bylo víc!“

Skupina egyptských studentů s Jiřím Janákem před výstavou na zdi českého velvyslanectví | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas