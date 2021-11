Italská policie provedla zátah proti mafii 'Ndrangheta. Zatkla přes 100 lidí a zabavila tunu kokainu

Italská police v úterý při velkém zátahu proti členům kalábrijské mafie 'Ndrangheta zatkla po celé zemi více než stovku lidí. Informovala o tom agentura ANSA. Operaci řídily prokuratury v Miláně, Florencii a městě Reggio Calabria. Policie při prohlídkách zabavila také zhruba tunu kokainu, který pocházel z Jižní Ameriky. Řím 12:16 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italská police v úterý při velkém zátahu proti členům kalábrijské mafie 'Ndrangheta zatkla po celé zemi více než stovku lidí. Policie při prohlídkách zabavila také zhruba tunu kokainu, který pocházel z Jižní Ameriky (ilustrační foto) | Foto: Národní protidrogová centrála | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zadržení byli obvinění z mnoha trestných činů včetně zločinného spolčení, obchodování s drogami, praní špinavých peněz, vydírání, korupce, daňových úniků či nezákonného držení zbraní.

'Ndrangheta, která je zakořeněná v nejchudším italském regionu Kalábrii, je od 90. let nejmocnějším zločinným syndikátem v Itálii. Tato mafie kontroluje většinu kokainu proudícího do Evropy a z Kalábrie ve velkém pronikla na sever Itálie a do dalších evropských zemí.

Síť má asi 150 rodin, které usilují o pozici v organizaci. Nynější operace byla zaměřená na klan Molè, který patří k nejznámějším rodinám v tomto mafiánském uskupení.