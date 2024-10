Kaliba: Jako hadr na býka. Odmítavý postoj republikánů k vývoji klimatu nezmění ani hurikán

Navzdory předpovědím neměl hurikán Milton takovou sílu, jak se původně předpokládalo. Přesto v jeho důsledku zahynulo na Floridě nejméně 16 lidí, 2,6 milionu obyvatel je aktuálně bez elektřiny. Jak lidé a úřady zvládají situaci na Floridě? A jak klimatickou změnu Američané vnímají? Zpravodaj Jan Kaliba v pořadu Jak to vidí... na Dvojce ještě přiblíží, proč se Donald Trump vyhýbá dalšímu televiznímu duelu, i to, kdo nejvíce rozeštvává Američany. JAK TO VIDÍ... Praha 8:22 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budovy a stavby poškozené hurikánem Milton po jeho příchodu na pevninu, Venice, Florida, USA, 10. října 2024 | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

„Floriďané jsou na tyto situace zvyklí, takže proces je velmi obvyklý. Přípravy, výzvy k evakuaci i potom odklízení škod fungují velmi dobře. Je tam spolupráce s federální vládou, míří tam pomoc a i obnova domů je velmi rychlá, protože jsou cíleně stavěny z takových materiálů, aby šly co nejrychleji obnovit,“ nastiňuje v pořadu Jak to vidí... klimatologický zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba.

Evidentní je, že hurikány v důsledku klimatických změn zesilují a začínají zasahovat i oblasti, kde s hurikány dříve problémy nebyly. To je případ i hurikánu Helene, který zasáhl Ameriku před dvěma týdny a který napáchal obrovské škody i na místech, kde by to dříve nikdo nečekal.

„V důsledku oteplování planety, potažmo moří, mají hurikány skutečně mnohem více energie než dříve. Bohužel lidstvo stále příliš nedbá varování klimatologů, kteří nám s velkou dávkou jistoty už desítky let říkají, že musíme rychle snižovat objem skleníkových emisí. Z různých důvodů se to bohužel pořád neděje. Nyní se ale začínáme posouvat do éry, která zavedené klima zcela rozboří. Pokud na to lidstvo nebude reagovat, takových jevů, jako jsou hurikány nebo povodně, bude přibývat a budou nabývat na intenzitě,“ upozorňuje zpravodaj.

Jako hadr na býka

Zatímco přístup české společnosti je ke klimatické změně velmi pestrý, v Americe jde o zpolitizované téma, které obyvatele ostře rozděluje. Velmi dobře je to vidět právě na Floridě, kde byl dokonce schválen zákon, který omezuje užívání sousloví ,změna klimatu‘ v oficiálních dokumentech.

„Republikány ovládaná legislativa zakazuje třeba i výstavbu větrných elektráren na některých místech, a naopak se snaží navzdory vědecké shodě co nejvíce rozvíjet a podporovat fosilní paliva. Pokud ale chceme zabránit nejhorším dopadům klimatické změny a držet oteplení pod dvěma stupni globálního průměru, což je hranice, kdy se nám to ještě možná celé nevymkne z rukou, musíme fosilní infrastrukturu razantně omezit.“

Podle zpravodaje ale velmi pravděpodobně ani neštěstí typu hurikánu Milton nebo Helene nepřesvědčí politiky, aby změnili svůj přístup. „Bohužel je to ideologie a byznys, takže na politiky spíše celý koncept změny klimatu a vědecké poznání fungují jako rudý hadr na býka.“ I navzdory tomu, že podle průzkumů si je až 90 % Floriďanů vědomo změny klimatu a její závažnosti.

Klimatický šampion? Ani zdaleka

„Floriďané to vidí kolem sebe. Znají to z praxe. Projevuje se to i v byznysu, protože je teď velmi těžké třeba sehnat pojistku na některé nemovitosti, které jsou čím dál častěji zaplavované. Situaci ale komplikuje i postava Donalda Trumpa, který před koncem svého prezidentství vyvedl Spojené státy z Pařížské klimatické dohody, než se tam potom zakrátko zase vrátily pod novou administrativou. Hurikán Milton tedy zřejmě republikány nijak nevykolejí.“

Bidenova administrativa sice teď některé regulace v oblasti životního prostředí, které platily ve Spojených státech desítky let a které Trumpova administrativa zrušila, zavádí zpátky, nicméně fosilní paliva se dál těží v rekordních objemech. „Takže ani Spojené státy pod vedením Joea Bidena nejsou žádným klimatickým šampionem,“ dodává Jan Kaliba.