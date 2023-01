Kalifornii zasáhly bouře, způsobují záplavy a výpadky proudu. Úřady nařídily evakuaci 25 tisíc obyvatel

Nucená evakuace se týká například města Montecito vzdáleného asi 150 km severně od Los Angeles. V malebném městečku na pobřeží Pacifiku mají luxusní domy třeba televizní moderátorka Oprah Winfreyová nebo rodina britského prince Harryho.

Před pěti lety tam silné deště vyvolaly sesuvy půdy. Zahynuly tehdy dvě desítky lidí. Další lijáky ale očekávají i na severu státu kolem hlavního města Sacramento. I tam platí nařízení k evakuaci.

VIDEO: Residents of Aptos in Santa Cruz County, California begin surveying flood damage after the latest heavy storm slammed the US state. pic.twitter.com/8VqKnHLyze