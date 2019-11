Motiv střelce z kalifornské školy stále není znám. ‚Bral jsem ho jako normálního,‘ řekl o něm spolužák

Motiv střelce, který ve čtvrtek na kalifornské střední škole u Los Angeles zabil dva studenty a další tři zranil, dosud nebyl oznámen. Americká média mezitím zveřejnila identitu útočníka a uvedla, že čin spáchal v den svých 16. narozenin. Sousedé střelce popisují jako milého chlapce, který se nedokázal vyrovnat s otcovou smrtí před dvěma lety. Los Angeles 11:37 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřovatelé prohledali dům, ve kterém žil s matkou, a kromě ní už vyslechli i jeho přítelkyni | Zdroj: Pixabay

Úřad místního šerifa o jménu informovat odmítl s tím, že útočník není dospělý. CNN nicméně poznamenala, že příslušníci bezpečnostních sborů neoficiálně jako střelce označili mladíka jménem Nathaniel Berhow.

Vyšetřovatelé prohledali dům, ve kterém žil s matkou, a kromě ní už vyslechli i jeho přítelkyni. Prvotní informace podle BBC nenaznačují, že by ve škole byl terčem šikany. Sousedé chlapce označili jako dobrého studenta, sportovce a skauta a nevšimli si ničeho, co by ho vyčleňovalo z řady jeho vrstevníků.

„Bral jsem ho jako normální dítě,“ citovala CNN šestnáctiletého Brizia DelRosaria, který s Berhowem chodil do stejného školního sportovního klubu. „Někdy jsme spolu běhávali. Naposledy jsem ho viděl na závodě před dvěma týdny, byl naprosto normální. Startoval jsem vedle něj a popřál mi štěstí,“ dodal DelRosario s tím, že ho neřadil k „podivínům“.

O chlapci je dále známo, že jen obtížně překonával ztrátu otce, který zemřel v roce 2017, takže se více upnul na svou matku a sestru. Před otcovou smrtí rodina nežila společně, rodiče se totiž v roce 2016 rozvedli, dodala CNN.

Zda mladík nechal dopis na rozloučenou, ve kterém by své počínání vysvětlil, známo není. Média krátce po činu uváděla, že den před střelbou nechal na instagramu vzkaz, že si škola „zítra užije“. Později se ale ukázalo, že účet nepatří Berhowovi.

Útočník přežil

Útok začal krátce před začátkem čtvrteční výuky. Střelec školním dvoře vytáhl z batohu poloautomatickou pistoli a začal pálit. O zhruba 16 sekund později otočil zbraň proti sobě a střelil se do hlavy. Pokus o sebevraždu ale přežil a byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice.

O zastřelených je známo jen, že s jedná o 14letého chlapce a 16letou dívku. Postřeleni byli ještě 14letý chlapec a dvě dívky ve věku 14 a 15 let, jejich stav ale není vážný. Podle vyšetřovatelů není zatím známo, že by útočník měl nějaké vazby na své oběti.