Kaliňák dostal pokutu za zatajení vily ve vlastnictví rodiny. Chce, aby věc přezkoumal ústavní soud
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák dostal pokutu ve výši trojnásobku průměrné mzdy v zemi, tedy zhruba 4000 eur (asi 97 300 korun), za to, že do majetkového přiznání za rok 2022 nezařadil vilu své chotě. Pokutu mu v úterý v souladu s příslušným ústavním zákonem uložil parlamentní výbor pro neslučitelnost funkcí, který dohlíží na plnění uvedené povinnosti. V tiskové zprávě to uvedla šéfka tohoto výboru a opoziční poslankyně Veronika Remišová.
V roce 2022 nebyl Kaliňák, blízký spolupracovník premiéra a šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica, členem vlády. Jeho měsíční plat jako ministra a současně vicepremiéra podle dřívějších informací slovenských médií činí kolem 10 400 eur (253 000 korun).
Kaliňák zatajil, že jeho choť vlastní vilu v Chorvatsku. Ministr dříve tento krok obhajoval tím, že chtěl chránit soukromí své rodiny. Později řekl, že pokutu uhradí. Současně ale chce, aby případ přezkoumal ústavní soud.
Majetkové poměry blízkých rodinných příslušníků slovenských politiků jsou součástí neveřejné části majetkových přiznání politiků. Média označují Kaliňáka za jednoho z nejbohatších slovenských politiků; už před vstupem do politiky se Kaliňák věnoval podnikání.
Uvedený parlamentní výbor naopak neschválil uložení pokuty ve výši ročního poslaneckého platu Remišové, kterou Kaliňák obvinil z toho, že v minulosti veřejně potvrdila jeho pochybení ohledně zamlčení vlastnictví uvedené vily v majetkovém přiznání.
„Pokládám za neuvěřitelnou drzost, že po veřejném přiznání porušení ústavního zákona se Kaliňák pustil do takového dobrodružství gangsterské msty vůči mně, byť zákon porušil pouze on,“ uvedla bývalá vicepremiérka Remišová, která je šéfkou strany Za lidi. V této záležitosti ji hrozila pokuta téměř 50 000 eur (1,22 milionu korun).