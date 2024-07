Harrisová se umí odvázat. V kampani bude vidět víc než Biden, Trump je na ni připravený, říká expert

Viceprezidentka Kamala Harrisová potvrdila, že se bude ucházet o nominaci Demokratické strany na šéfku Bílého domu. Současný americký prezident Joe Biden oznámil, že nebude usilovat o znovuzvolení, a podpořil viceprezidentku. „Harrisová má nesmírně silnou pozici, protože kdokoliv, kdo by proti ní chtěl teď v rámci Demokratické strany vystoupit, má obrovský deficit, co se týká peněz,“ řekl ve speciálu Radiožurnálu a Plusu amerikanista Jan Beneš. Rozhovor Praha 12:51 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká viceprezidentka Kamala Harrisová | Zdroj: Reuters

Má Kamala Harrisová jistou nominaci?

Má nesmírně silnou pozici, protože kdokoliv, kdo by proti ní chtěl teď v rámci Demokratické strany vystoupit, má obrovský deficit, co se týká peněz a už vyjádřené podpory. Má také obecně nedostatek zdrojů a vůbec té logistické mašinerie, která momentálně stojí za Kamalou Harrisovou a předtím stála za prezidentem Joe Bidenem. To jsou téměř nepřekonatelné překážky.

Na druhou stranu jsou tam stále ještě lídři Demokratické strany, kteří jí podporu nevyjádřili, a je možné, že mají nějakého kandidáta nebo kandidátku, kterého by preferovali oni a kdo bude vyzyvatelem Harrisové na nominačním sjezdu.

Asi nejjednodušší řešení pro Demokratickou stranu by ale bylo, kdyby Harrisová byla jedinou kandidátkou, kterou nakonec nominační sjezd bude řešit.

Jaké vrstvy americké společnosti má Harrisová šanci oslovit?

Toto bude znít velmi cynicky a dopředu se omlouvám, nicméně se samozřejmě počítá, že ženy. Vlastně i některé konzervativně smýšlející ženy, především na předměstích obrovských měst, kde se v roce 2020 i 2016 rozhodovaly volby, tak může zaujmout právě tím, že bude mnohem autentičtější a asi i efektivnější komunikátorka ohledně tématu interrupcí. To je jedna věc.

Druhá věc je samozřejmě, že jedny z prvních skupin lidí a zákonodárců, aktivistů, kteří se k ní přihlásili, jsou černošští zákonodárci ve federálním Kongresu, tudíž bude velmi dobře sbírat hlasy i mezi etnickými minoritami.

Tím pádem má asi i větší šanci uspět tam, kde v klíčových státech Biden začal dost ztrácet, obzvlášť po nevyvedené debatě z 27. června – to jsou státy, jako je Michigan, Wisconsin, Pensylvánie, Arizona a Georgia. Tam si myslím, že má najednou větší šanci.

Bezprostřední a uvolněná

Pokud to bude ona, co musí udělat? Jak se musí prezentovat, aby oslovila více lidí? Jak se například díváte na pohled, že na některé lidi možná působila takovým oficiózním dojmem, jako „drsná právnička“. Musí se více prezentovat nějakým lidským způsobem?

Souhlasím s tím, že image Kamaly Harrisové opravdu nějakou dobu nebyla dobrá. Na druhou stranu mám pocit, že se v roli viceprezidentky v momentě, kdy nemusela řešit nějakou oficiální agendu a mohla přímo komunikovat s voliči na mítincích, umí odvázat. Umí se odvázat i v různých rozhovorech, podcastech a tak dále.

Myslím si navíc, že s manželem budou hodně objíždět zemi a budou mnohem víc vidět, než byl Joe Biden. Ten sice byl v posledních týdnech vidět, ale jen proto, aby přesvědčoval všechny v zemi, že je skutečně schopný ji vést a znovu kandidovat na prezidenta.

Tato starost odpadá a tím pádem má Harrisová volnější ruku v tom, že může propagovat úspěchy Bidenova týmu, aniž by byla zatížena tím, čím byl on – tedy že je poměrně starý a působí vetchým způsobem. Voličstvo tak může zaujmout i svou bezprostředností a uvolněností.

Co ta zpráva znamená pro republikány? Logicky se veškerá pozornost nyní soustředí na demokraty, ale co poslední vývoj znamená pro Donalda Trumpa a jeho tým?

Částečně to znamená, že musí změnit strategii v rámci kampaně. Na druhou stranu, od Bidenovy nepovedené debaty se víceméně počítalo s tím, že ho někdo bude muset nahradit. V republikánském táboře se počítalo s tím, že by to asi poměrně logicky měla být Harrisová a tím pádem je na to kampaň Donalda Trumpa z velké části přichystaná.