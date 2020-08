Demokratická budoucnost. Kamala Harrisová přiláká mladší voliče, pak může vystřídat Bidena, říká expert

„Oba jsme připraveni přestavět tuto zemi,“ prohlásil ve čtvrtek demokratický uchazeč o Bílý dům Joe Biden, když se poprvé v rámci kampaně ukázal se svou kandidátkou na viceprezidentku Kamalou Harrisovou. Senátorka a bývalá prokurátorka mu podle amerikanisty Jana Hornáta pomůže získat hlasy mladších voličů. Z nabízeného pole uchazeček jde podle něj o pragmatickou a logickou volbu, která dává smysl. Washington 7:01 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Kamala Harrisová | Foto: Repro twitter Joe Biden

„Nepochybuji, že jsem si za další viceprezidentku Spojených států vybral tu správnou osobu, kterou je senátorka Kamala Harrisová,“ prohlásil Biden. Svůj výběr označil za „správnou volbu“, která mu v listopadových volbách pomůže dostat současného amerického prezidenta Donalda Trumpa z úřadu. Jenže kdo je Bidenova pobočnice?

Kamala Harrisová je mimo jiné první političkou tmavé pleti, která má šanci viceprezidentský post získat. V tzv. primárkách před letošními volbami se 55letá senátorka pokoušela získat nominaci, avšak neúspěšně.

V letech 2004-2010 byla okresní státní zástupkyní v San Francisku, odkud povýšila do funkce kalifornské generální prokurátorky (2011-2017). Právě toto prestižní angažmá by ji však paradoxně mohlo v kampani poškodit, upozorňuje pro iROZHLAS.cz Jan Hornát z Katedry severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Mohlo by ji poškodit, že v minulosti jako prokurátorka zastávala spíše konzervativní postoje ve smyslu role policie a byla tvrdá vůči kriminalitě, což je v současných debatách v USA velké téma. Až na ni republikánští oponenti vytáhnou to, co dříve říkala o kriminalitě černých, tak se zapotí,“ říká amerikanista.

Dcera imigrantů – indické lékařky zabývající se výzkumem rakoviny prsu a jamajského profesora ekonomie – prosazuje zdravotní péči pro všechny a legalizaci příležitostného užívání marihuany. A když byla v roce 2016 zvolena do horní komory Kongresu, stala se teprve druhou americkou senátorkou tmavé pleti.

Volba kandidátky

Už několik měsíců dopředu bylo jasné, že demokratickou kandidátkou na post viceprezidentky bude žena, nejlépe z etnické minority. Média o možných jménech dlouze spekulovala.

Dlouhodobě největší favoritkou byla právě Kamala Harrisová. O to větší překvapení její zvolení nakonec i bylo, jelikož například bývalé poradkyni pro národní bezpečnost Susan Riceové se v poslední době dávaly čím dál větší naděje.

Bez šancí do poslední chvíle nebyly ani kongresmanka Val Demingsová, guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová či senátorka Tammy Duckworthová.

„Mezi těmi asi jedenácti kandidátkami byla rozhodně nejpravděpodobnější. Osobně jsem si ale myslel, že to bude Riceová, protože má z Obamovy administrativy dlouhodobější zkušenosti, nicméně u Harrisové převážilo, že je mladá a také, že v minulosti spolupracovala s Bidenovým synem Beauem,“ říká Hornát s tím, že u volby Harrisové převážil pragmatismus.

Podle něj totiž z možných kandidátek na viceprezidentku právě ona Bidenovi přiláká nejvíce nových voličů, a to zejména mezi mladými Američany.

„Biden má problémy přilákat mladé lidi, které v primárkách lákali spíše levicovější Elizabeth Warrenová nebo Bernie Sanders. Harrisová je obecně považována za energickou a charismatickou ženu, která vlije energii a novou krev do kampaně.“

Joe Biden a Kamala Harrisová | Zdroj: Reuters

Kritika zleva

Právě z levicového tábora uvnitř Demokratické strany směřuje k volbě Harrisové kritika. „S ní jako viceprezidentkou a potenciální budoucí prezidentkou můžeme čelit dalším 12 letům moci v rukou neoliberálů. Z toho máme strach,“ řekl serveru Politico Norman Solomon, spoluzakladatel levicové skupiny RootsAction.

Solomon narážel na to, že vzhledem k Bidenově věku a zdravotnímu stavu by v případě zvolení do funkce pravděpodobně absolvoval jen jedno volební období a v roce 2024 už by znovu na prezidenta ve svých 81 letech nekandidoval.

Z viceprezidentů prezidenty Z pozice viceprezidenta se do Bílého domu jen od konce druhé světové války dostali Harry Truman (prezident v letech 1945-1953), Lyndon B. Johnson (1963-1969), Richard Nixon (1969-1974), Gerald R. Ford (1974-1977) a George Bush starší (1989-1993). Dalším může být letos Biden.

Logickou kandidátkou demokratů by pak byla právě Harrisová. I z toho důvodu Biden se jmenováním své pobočnice tak váhal… měl na paměti, že v podstatě vybírá potenciální budoucí kandidátku na prezidentku.

Toho si jsou vědomi i republikáni, kteří toho již v předvolebním boji využívají. Například prezidentův syn Donald Trump junior Harrisovou označil za „budoucí stínovou prezidentku Bidenovy administrativy“.

„Že levice kolem Sanderse Harrisovou kritizuje, se dalo čekat. Někteří z nich si na toto křeslo brousili zuby. Co jsem se bavil s některými mladými Američany, tak oni by šli volit buď Sanderse, nebo by nešli volit. Teď třeba také nepůjdou volit, ale část z nich Harrisová přitáhne. V případě příliš levicového kandidáta by to naopak mohlo další voliče odradit,“ upozorňuje amerikanista.

Podle něj by v takovém případě konzervativnější voliči možná dokonce podpořili Trumpa, jelikož s ním už vědí, na čem jsou.

Funkční tandem?

O tom, že je Harrisová pragmatickou volbou, svědčí i konflikt mezi Bidenem a Harrisovou v jedné z prvních prezidentských debat loni v červnu, kdy Bidenovi vyčetla, že v minulosti spolupracoval se segregacionistickými politiky a byl proti rozvážení černošských dětí do veřejných škol. Hornát to ale za vážný problém nevnímá:

„Myslím, že je sympatické, že si vybral ji, která jej ostře kritizovala, a že si to nebral osobně, protože to nejsou osobní útoky, ale pragmatické a strategické kroky. Věřím v to, že byť spolu nemají žádnou společnou kariérní minulost, tak tam hraje velkou roli právě Bidenův syn Beau, který zemřel v roce 2015 na rakovinu mozku. Možná je to i v osobní symbolické rovině trochu připomínka zesnulého syna.“

Podle amerikanisty ale není žádný problém v tom, když tandem prezident-viceprezident mezi sebou nemá takovou chemii, jako třeba Barrack Obama právě s Bidenem:

„Když se podíváme na Trumpa a Mikea Pence, tak ti dva se nějak nekoordinují, ani se spolu asi moc nebaví. Pence ale Trumpovi vyhovuje tím, že není moc vidět a nezastiňuje ho. Pence je schovaný a jen občas řekne nějakou nemístnou a konspirativní věc, ale není vidět, těžko o něm mluvit jako o charismatickém člověku. Trump ani nepotřebuje aktivního viceprezidenta,“ myslí si.

Bidenův případ je ale i kvůli specifickým podmínkám zcela odlišný: „Vzhledem k tomu, že kvůli jeho věku by pravděpodobně šlo jen o jeden mandát, by demokraté i sama Harrisová chtěli, aby byla případná viceprezidentka na veřejnosti hodně vidět,“ předpokládá amerikanista.

„Myslím, že ho správně doplňuje. On je ten starší, rozvážný. Ona je mladší, progresivnější, trochu více nalevo, ale zároveň ne tolik nalevo jako Warrenová, takže je vlastně jeho krevní skupinou,“ uzavírá Hornát.

Joe Biden a Kamala Harrisová během shromáždění na škole v Bidenově rodném Wilmingtonu ve státě Delaware | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Průzkumy nahrávají Bidenovi

Američany čekají volby 3. listopadu. V průzkumech zatím s náskokem vede Biden, současnému republikánskému prezidentovi Trumpovi velmi uškodila epidemie koronaviru a ekonomické potíže s ní spojené. V posledních týdnech si Biden drží i dvouciferný náskok a Trump je nyní ve velmi těžké situaci.

Jak před dvěma týdny řekl serveru iROZHLAS.cz analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček, ještě ale zdaleka není rozhodnuto. Biden sice vede ve většině „swing states“, které tradičně nepatří ani republikánům ani demokratům, Boháček však upozorňuje, že Trump dokáže mediálním prostorem hýbat tak, jako nikdo jiný.

„Také musíme počítat s tím, že jsou faktory, které se do průzkumů nepromítají zcela přesně. Situace tedy pro Trumpa sice není ideální, ale ještě bych ji nebral za definitivní, určitě je spousta proměnných, které tím mohou zamíchat,“ podotýká analytik.

Podle renomovaného serveru FiveThirtyEight, který simuloval 40 tisíc možných scénářů listopadových voleb, dává Bidenovi šanci 71 procent na výhru proti Trumpovým 29.

Hornát se domnívá, že oznámení Harrisové může demokratům v průzkumech pomoci ještě více. „Myslím, že teď vyletí ještě více ve prospěch Bidena. Dlouho se čekalo na oznámení kandidátky, takže si mnozí voliči nebyli jistí tím, co přijde. Teď už ale demokratický tandem znají a ví, koho budou volit,“ říká.

Vzápětí však upozorňuje, že se toho ve Spojených státech děje tolik, že průzkumy budou i nadále v pohybu. „Sice si to nemyslím, ale koronavirus může do podzimu zázračně ustoupit a místo tisíců a desetitisíců případů denně jich budou jen stovky, což by Trumpovi značně pomohlo.“

Kandidátka na americkou viceprezidentku Kamala Harrisová | Zdroj: Reuters