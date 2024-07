Kamala je spratek, napsala zpěvačka Charli XCX. Harrisová to využila v kampani pro generaci Z

Drag hvězdy, memy a videa na TikToku. Kamala Harrisová, americká kandidátka na prezidentku, má na svých nových sociálních sítích desítky milionů zhlédnutí. Kampaň, která se zaměřuje na internetové trendy, vyvolává mezi mladými Američany silné reakce. „Fandí Harrisové, protože přinesla do prezidentského klání zábavu, která celou dobu scházela,“ vysvětluje úspěch demokratické kandidátky na sítích Kelly Weillová z The New York Times. Washington 6:40 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černé nápisy na limetkově zeleném pozadí inspirované albem Brat od Charli XCX se dostaly i na sociální sítě Kamaly Harrisové | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz / Reuters / X @KamalaHQ

„Kamala je spratek,“ napsala na sociální síť X britská zpěvačka Charli XCX. Odkazovala na své vydané album Brat (anglicky spratek - pozn. red.), které hýbe mladou generací. Je typické nejen chytlavou hudební produkcí, ale i jednoduchým designem obálky – černým nápisem na limetkově zeleném pozadí.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Současná viceprezidentka Kamala Harrisová z Demokratické strany na příspěvek britské popové hvězdy zareagovala. Nápis kamala hq v hlavičce oficiálního profilu její kampaně na sociální síti X se rychle zbarvil do limetkově zelené.

Nejedná se o jediný moment, kdy Harrisová využila sociální sítě a aktuální trendy k tomu, aby se přiblížila k nejmladší generaci voličů – generaci Z. Na jejím novém profilu na TikToku si potřásá rukou s hvězdami reality show RuPaul’s Drag Race, na jiném videu mává se členem kapely 'N Sync na rozloučenou jejímu oponentovi Donaldu Trumpovi.

Předvolební memy

Profily Harrisové nenechávají mladé lidi chladné. „Na memech (obrázky se zábavnými komentáři - pozn. red.) záleží. Memy jsou komplexní způsob, jak lidem předat informace,“ vysvětluje profesorka Northeastern University Katherine Haenschenová, která se zabývá vlivem digitální komunikace na volební účast pro BBC.

Právě v memech a krátkých videích ukazuje mladá generace, komu v prezidentském klání fandí. Harrisová se v posledních dnech stala tváří mnoha memů, mladí producenti remixují známé písně s jejími výroky. Vlnu obdivu na sociálních sítích pojmenovala organizace mladých voličů Voters of Tomorrow jako Kamalove.

Ok enough now we've peaked pic.twitter.com/keyfC5LoQC — Zing Tsjeng (@misszing) July 23, 2024

„Mladí lidé jsou nadšení a plní energie, politika je pro ně radostnou záležitostí, nemyslím si, že to je hybná síla, která může zemřít s memem,“ řekla Marianna Pecoraová, představitelka Voters of Tomorrow pro The Guardian.

Popularitu Kamaly Harrisové mezi mládeží ukazují také výsledky posledního volebního průzkumu, který si nechala udělat americká CNN. Podle něj má Harrisová podporu 47 procent voličů do věku 34 let, což je o pět procent více, než měl předchozí demokratický kandidát a současný americký prezident Joe Biden, který se vzdal kandidatury.

„Příspěvek na sociální síti osloví více mladých lidí, než reklama v televizi za milion dolarů,“ hodnotila pro BBC marketérka Annie Wu Henryová, která se podílela na kampaních Demokratické strany. Ta si ale myslí, že Harrisová by měla ve své kampani přesunout pozornost od memes k tomu, že ukáže Američanům, co jim jako kandidátka může nabídnout.