Chudá Kambodža dosáhla 88procentní proočkovanosti proti covidu. Včas nakupovala vakcíny

„Myslím, že je to stejné, jako když pěstujete rýži. Důležitý je začátek – jak a kdy zasadíte. K čemu je vám hodně vody i slunce, když zjistíte, že jste někde na začátku udělali chybu?“ přemítá nad krásně zeleným rýžovým polem kambodžský farmář pan Menea.

On zasadil dobře, do sklizně zbývají tři týdny, úroda prý vypadá slibně, takže kdyby byl kambodžským nákupčím vakcín, bude slavným.

„Mám spoustu výhrad proti tomu, co a jak vláda premiéra Hun Sena dělá, ale v nákupu vakcín a v rychlosti očkování jsme se naprosto vyrovnali těm nejlepším,“ uznává pro Radiožurnál pan Menea.

Bez ohledu na náboženství, na politická uskupení, nebo na přání silných a vlivných sousedů – Kambodža už loni na jaře začala objednávat vakcíny v Indii, v Číně i v Evropské unii.

Na rozdíl od váhavého Thajska se okamžitě zapojila také do programu COVAX, díky kterému průběžně přijímá humanitární dodávky vakcín. A nárazově jí vakcíny poslaly i Japonsko, Jižní Koreji nebo Spojené státy.

„Stát na sebe i nadále bude brát finanční zátěž při nákupu i distribuci vakcín. A pokud bude časem nutná ještě třetí, nebo dokonce i čtvrtá dávka, zachováme se stejně,“ slibuje národu kambodžský premiér Hun Sen.

Šestnáctimilionová Kambodža zatím naočkovala 88 procent populace a spustila už i očkování dětí. Buddhistické království sice oplakává bezmála 2800 obětí covidu, ale ve srovnání se zbytkem světa je na tom pořád velmi dobře.

„Vypadá to, že nakonec budeme v boji s covidem úspěšnější, než naši mnohem bohatší sousedi – Thajsko a Vietnam. Musíme to nakonec risknout a hranice otevřít. A uvidíme, co to zemí přinese,“ míchá optimismus s nejistou vyhlídkou paní Sam- dek, majitelka malého hotelu v metropoli Phnomphenu.

Na její slova zřejmě dojde už na konci listopadu, kdy chce Kambodža otevřít - plně naočkovaným cizincům – i svůj světoznámý chrámový komplex Angkor Wat.