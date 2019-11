V Kambodži propustili z domácího vězení opozičního vůdce Kema Sokhu. Stát ale opustit nemůže

V Kambodži v neděli propustili z domácího vězení opozičního vůdce Kema Sokhu. Stalo se tak dva roky od jeho zadržení a obvinění z velezrady, uvedla agentura Reuters. Podle prohlášení soudu má nicméně Sokha zákaz působit v politice a rovněž nemůže opustit svou zemi. Phnompenh 6:35 10. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opoziční vůdce Kambodži Kem Sokha. | Foto: Pring Samrang | Zdroj: Reuters

„Může cestovat kamkoli, ale nemůže opustit Kambodžu,“ uvedl mluvčí kambodžského ministerstva spravedlnosti. „Je to kvůli tomu, aby mohl spolupracovat s úřady,“ dodal mluvčí.

66letý Sokha byl zadržen v roce 2017 a jeho Kambodžská národní strana záchrany byla posléze rozpuštěna. Vládnoucí strana premiéra Hun Sena tak v červenci 2018 bez problémů vyhrála volby. Západní země a organizace hájící lidská práva označily zadržení lídra opozice za svévolné a volaly po jeho propuštění.

Autokratický premiér Hun Sen je v Kambodži u moci od roku 1985. V mládí bojoval v jednotkách ultrakomunistických Rudých Khmerů krutého diktátora Pol Pota. V bojích o Phnompenh v jejich řadách přišel o oko a částečně ochrnul. Při dlouhodobém léčení v nemocnici přehodnotil své názory, rozešel se s polpotovci a v červnu 1977 se připojil ke kambodžským provietnamským silám, které na jaře 1978 zahájily povstání proti Polpotovu genocidnímu režimu.

Návrat exulanta

K propuštění Sokhy z domácího vězení došlo pouhý den poté, co malajsijské úřady povolily vstup do země veteránovi kambodžské opozice Samovi Rainsymu, který přicestoval z Paříže. Úřady politika na letišti v Kualu Lumpuru krátce zastavily, na rozdíl od další představitelky opozice ho však nezadržely. Rainsy v roce 2015 odešel do francouzského exilu, aby se vyhnul stíhání ve své vlasti.

Premiér Hun Sen už dříve pohrozil, že pokud se Rainsy do Kambodže vrátí, bude zatčen. Kvůli návratu exulanta už také ve středu uvedl do pohotovosti stráže na hranici s Thajskem a vyzval okolní státy, aby Rainsymu ve vstupu do země zabránily. Kambodžská vláda rovněž varovala 47 leteckých společností, aby politika nepustily na palubu svých letadel mířících do Kambodže.