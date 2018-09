USA slaví den novinových poslíčků a kamelotů. Tisk roznášeli i Walt Disney nebo Wayne Gretzky

Zakladatel listu New York Sun, tiskař a novinář Benjamin Day věděl, jak přivábit čtenáře. Newyorské Slunce, které svítí všem, jak pravil Dayův reklamní slogan, psalo o zločinech, aférách všeho druhu i senzacích typu život na Měsíci. To vše za pouhý cent, tedy v přepočtu tak 20 haléřů.

Barney Flaherty se narodil v irském Corku. Když mu bylo sedm let, rodina emigrovala do Ameriky. Jeho tatínek začal v New Yorku pracovat jako policista.

Barney byl podle všeho přičinlivý chlapec, dělal poslíčka, pracoval v tiskárně a statoval v divadle. První mluvenou roli dostal, když mu bylo dvanáct a divadlu pak zůstal věrný do smrti.

Ve čtyřicátých letech 19. století už vystupoval jako irský komik pod uměleckým jménem Barney Williams. Když mu bylo 25 let, vzal si kolegyni, herečku Marii Prayovou. Vystupovali pak jako dvojice - irský chlapec a americká dívka. A měli úspěch.

Podnikli čtyřleté evropské turné, v Londýně hráli dvakrát pro královnu Viktorii. Později vystupovali před Abrahamem Lincolnem a vojáky Unie.

Flaherty zemřel v 51 letech na mrtvici. Amerika na něj nezapomněla, 4. září - na výročí dne, kdy se desetiletý Barney stal pouličním prodavačem newyorského Sunu, slaví den novinových poslíčků a kamelotů.

Disney, Eisenhower, Truman, Gretzky

Mají dokonce svou síň slávy, ve které najdeme jména jako Walt Disney, John Wayne, Dwight Eisenhower, John Edgar Hoover, Harry Truman Martin Luther King nebo Wayne Gretzky. Ti všichni v mládí roznášeli noviny.

Poslíčků a kamelotů dříve bývaly statisíce, a nejen v Americe, dnes už jich ale tolik není. Noviny jsou dostupné na internetu. A také tu jsou obavy rodičů o bezpečnost dětí, takže noviny dnes rozvážejí většinou dospělí.

A že tahle práce nemusí být omezena věkem, o tom svědčí slova devadesátníka Billa Ogdena. „Prostě mě to baví,“ říká novodobý kamelot.

Noviny roznáší ve vesničce Upavon v britském Wiltshire. Považuje se za nejstaršího novinového poslíčka na světě a v Upavonu a okolí ho mají za hrdinu.

„V jisté fázi si zkrátka musíte vybrat: buď budete sedět doma a jen přežívat, anebo dál dělat. A když vás práce baví, tak proč přestávat? Tak je to," dodává Ogden.