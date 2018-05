Spor o kamery v autě. Německý soud rozhodne, jestli mohou záběry sloužit jako důkaz

Záběry z kamer na palubních deskách aut mohou jasně ukázat, kdo zavinil dopravní nehodu. Jestli se ale natočený materiál dá uznat jako důkaz, na tom se němečtí soudci neshodnou. Někteří k záznamu přihlédnou, podle jiných je nepřetržité natáčení v rozporu se zákonem na ochranu osobní údajů. Rozpor bude v úterý řešit nejvyšší spolkový soud. Berlín 9:23 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalitní kamera v kombinaci s radarem změří a vyfotí i protijedoucí řidiče | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Dva řidiči, kteří odbočují vlevo, jedou vedle sebe a každý ve svém pruhu. Přesto do sebe narazí. Oba se pak hádají o to, kdo nehodu zavinil. Případ končí u soudu.

Každý řidič má svou verzi toho, jak ke srážce došlo. A podle soudního znalce jsou obě věrohodné. Jeden z řidičů má celou nehodu natočenou v palubní kameře. Soudce ale záznam vidět nechce, jen za určitých okolností.

„Pokud by se třeba palubní kamera automaticky zapínala pouze ve vyhrocených dopravních situacích, a pak se následně sama vypnula. To není to samé, jako když natáčím celou jízdu a náhodou tam budu mít tři minuty s dopravní nehodou," říká expert na ústavní právo profesor Volker Boehmer-Neßler.

Důkaz, který vznikne v rozporu se zákonem - tedy se zákonem na ochranu osobních údajů, prý nemá u soudu co dělat.

Řidič s kamerou v autě si ale tohle nechtěl nechat líbit. Zvlášť když ví, že je v právu. Případ popohnal až k Nejvyššímu soudu. Jeho rozsudek bude směrodatný pro celé Německo.