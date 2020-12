Uvíznutým řidičům kamionů nosí dobrovolníci k britské hranici jídlo a pití. Část Čechů už je doma

Na jihu Británie stále zůstává asi 5000 kamionů, které tam uvázly, když Francie v noci na pondělí uzavřela hranici. Reagovala tím na novou, výrazně nakažlivější mutaci koronaviru zjištěnou v Británii. Uvedl to v pátek server BBC. V úterý dala Paříž souhlas, aby se hranice otevřely pro lidi s negativním testem na koronavirus, což ale provoz značně zpomaluje. Podle BBC potrvá kritická situace ještě několik dní. Dover 17:20 25. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polští řidiči kamionů sedí u improvizovaného stromečku z plechovek piva | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Mezi lidmi, kteří zůstali zablokovaní v Británii, jsou i Češi. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ale ve čtvrtek uvedl, že se situace zlepšuje a že část Čechů měla možnost být zpět doma už na Štědrý večer.

Britské ministerstvo dopravy informovalo, že z 2367 testů provedených u řidičů kamionů byly jen tři negativní. Většina testů se provádí na bývalém letišti Manston, které leží asi 30 kilometrů od přístavu Dover.

Úřady rozdávají řidičům zdarma teplé pití a jídlo a na místo bylo dopraveno i více než 250 mobilních toalet. Dobrovolníci doručují potraviny a nápoje také řidičům v koloně na dálnici M20. Řada řidičů si v minulých dnech stěžovala, že o ně není dostatečně postaráno.

Pobrexitová dohoda Evropské unie s Velkou Británií je hotová. Co se od 1. ledna změní? Číst článek

„Naším cílem je, aby se zahraniční řidiči kamionů dostali co nejdříve zpátky ke svým rodinám,“ prohlásil britský ministr dopravy Grant Shapps. „Vím, že je to pro ně těžké, když jsou v tomto ročním čase zavření v kabinách svých vozů. Ujišťuji ale, že děláme maximum pro to, abychom je dostali domů,“ dodal.

Kvůli mutaci koronaviru zastavila Česká republika v pondělí cesty letadlem z Británie, od středečního poledne se už ale mohou Češi z britských ostrovů letecky vracet. Před nástupem do letadla ale musejí předložit negativní test na koronavirus.

České aerolinie ve středu v podvečer vypravily speciální let z Londýna, stroj přistál těsně před 23.00 v Praze. Cestující musejí po návratu do karantény a po pěti dnech si mohou nechat udělat další test.

Přístav Calais zůstal výjimečně otevřený a trajektové společnosti na Boží hod pracují, i když přijímají vozidla pouze ve směru Dover-Calais. Kromě trajektů jsou kamiony převáženy do Francie také na vlacích, které projíždějí podmořským tunelem spojujícím Británii a Francii.