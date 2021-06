,Rodiny si zaslouží znát pravdu.‘ V Britské Kolumbii se našly ostatky 215 dětí původních obyvatel Kanady

Kanadské internátní školy byly povinné pro děti původních obyvatel. Ty byly násilně odlučovány od svých komunit. V 19. a 20. století internáty provozovala vláda a náboženské autority. Škola Kamloops patřila mezi největší. Ke kapacitním limitům se přiblížila v roce 1950, kdy na ní studovalo 500 studentů.

Po otevření v roce 1890 instituci převzala římskokatolická administrativa, kterou v roce 1969 vystřídala centrální vláda. Ze školy se stalo rezidenční sídlo pro lokální studenty. V roce 1978 školu zavřeli, píše server BBC News.

Nalezené ostatky patřily právě studentům Kamloops Indian. Některým dětem mohly být jenom tři roky. Nález vzbudil pobouření, které vedlo ke vzniku provizorního památníku vytvořeného z malých bot.

Today, my community honoured the spirits of 215 babies lost at the Kamloops Residential School. We placed our moccasins on the stairs of the former Mohawk Institute Residential School in Brantford. We offered tobacco. We cried. We must never forget and acknowledge these truths. pic.twitter.com/rv0s4fANNK