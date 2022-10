Staromódní, nebo tradice? Stále více Kanaďanů přemýšlí o tom, jestli se nezbavit britské monarchie

Po smrti Alžběty II. směřují některé bývalé britské kolonie k tomu, že se definitivně zbaví anglického panovníka coby své hlavy státu. Týká se to hlavně ostrovních zemí v Karibiku, ale stále větší podporu má tento krok i v Kanadě – nejlidnatější ze zemí, kde teď formálně kraluje Karel III. Podle průzkumů už si definitivní odříznutí se od britské monarchie přeje o něco víc než půlka Kanaďanů. V čele trendu jsou hlavně ti mladší a ti frankofonní. Od stálého zpravodaje Ottawa 19:19 8. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sochu Alžběty II. v Ottawě na deset let přemístili doprostřed kruhového objezdu před Rideau Hall, sídlo generální guvernérky | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Areál kanadského parlamentu nad řekou Ottawa, v centru hlavního města prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jezdeckou sochu královny Alžběty II. kvůli tomu přesunuli o dva kilometry jinam. Působí to symbolicky v době, kdy by si čím dál víc Kanaďanů přálo rekonstrukci celého systému.

„Je opravdu staromódní. A monarchie mi přijde trochu moc glorifikovaná. Podstatná je pro mě naše demokracie, parlamentní systém – co říkají a chtějí lidi. Nevím, proč věnovat pozornost tomu, co říká nějaký jeden člověk, a předstírat, že je to nějaký hlavní člověk, lídr, něco vyššího,“ říká při procházce metropolí své země studentka Angelica z Montrealu.

„Přijde mi, že hodně lidí pořád přikládá dění kolem panovníka přehnanou důležitost, že k němu zbytečně vzhlížejí. Když umřela královna – tolik humbuku, co kolem toho bylo. Ano, je to důležité, ale máme větší problémy,“ popisuje.

Jezdecká socha královny Alžběty II. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ale úplně se monarchie zbavovat, to podle ní není nutné. Navíc by to vyžadovalo změnit ústavu, což málokdo považuje v tuto chvíli za reálné. Zvlášť když názory Kanaďanů na monarchii, ať jsou jakékoli, obvykle nebývají nijak silné.

Platí ale, že královna Alžběta jako osoba byla v Kanadě mnohem populárnější než obecně koncept britského panovníka coby hlavy kanadského státu, kterou se teď stal Alžbětin syn.

„Myslím, že přechod od královny Alžběty ke králi Karlovi bude v pohodě, jen to bude chvíli trvat. Jí bylo 25, když se stala královnou, Karlovi je přes sedmdesát, takže nemá tolik času získat si oblibu. Nevím, jestli ho budou Kanaďané obdivovat nebo mít opravdu rádi. Ale určitě ho budou respektovat. Nějaká diskuse o budoucnosti monarchie zřejmě teď v Kanadě nastane. Ale nevím, kudy se bude ubírat,“ říká Steve Thompson, který přijel na prohlídku svého hlavního města z Edmontonu.

„Mně docela vyhovuje ten současný stav. Neřekl bych o sobě, že jsem silný monarchista, ale nevadí mi nechat si jako hlavu státu krále Karla. Pro mě je to hlavně tradice, symbolika, spojení s minulostí.“

„Kanadskou vládu to nic nestojí, zachování monarchie platí Britové. Stojíme tu u kanadského parlamentu a je to místo plné historie, která měla mnoho fází. V budoucnu asi někdo řekne, že je čas naše vazby na Británii ještě víc přetnout, tedy zbavit se monarchie. Nevím ale, kdy se to stane. Já na to nespěchám,“ vypráví kanadský turista centru Ottawy.

Ze západního pobřeží, ostrova Vancouver Island sem přijela Linda, zrovna si po dlouhých letech v zemi vyřizuje kanadské občanství. Pochází ze Švédska, takže život v monarchii pro ni není žádná novinka.

Rideau Hall, sídlo generální guvernérky, která britského panovníka coby hlavu státu v Kanadě oficiálně zastupuje | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Z monarchie v Kanadě mám smíšené pocity. Já jsem v království vyrostla, takže jsem na tohle zřízení zvyklá a má to hodnotu, představuje tradici. Ale Kanada má odlišné, velmi kontroverzní dějiny, pokud jde o monarchii. Koruna tu představuje kolonialismus a všechny škody, které tu způsobila. Navíc nevím, jestli Kanaďani cítí, že je panovník skutečně reprezentuje, působí to vzdáleně. Myslím, že Kanaďané by o budoucnosti monarchie měli hlasovat. Tohle je velmi citlivé téma.“

Onu sochu Alžběty II. v Ottawě na deset let přemístili doprostřed kruhového objezdu před Rideau Hall, sídlo generální guvernérky, která britského panovníka coby hlavu státu oficiálně zastupuje.