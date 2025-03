Kanada bude mít nového premiéra. Odvetná cla hodlá zachovat, dokud USA neprokáží jeho zemi respekt

Mark Carney, který byl v neděli zvolen nástupcem Justina Trudeaua v čele strany a brzy by se měl stát kanadský premiérem, kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se cly snaží oslabit ekonomiku Kanady. Ta mu to ale nedovolí, řekl po zvolení šéfem Liberální strany podle agentury AP. Uvedl také, že Kanada zachová odvetná cla, dokud Američané neprokáží Kanadě „respekt“. Ottawa 6:57 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástupcem kanadského premiéra Justina Trudeaua v čele Liberální strany byl zvolen bývalý guvernér centrální banky Mark Carney | Foto: Anadolu | Zdroj: Reuters

„Je tu někdo, kdo se snaží oslabit naši ekonomiku,“ řekl v neděli Carney, který je podle BBC uznávaným ekonomem, ale nemá téměř žádné politické zkušenosti. „Donald Trump, jak víme, uvalil neopodstatněná cla na to, co budujeme, co prodáváme a z čeho žijeme. Útočí na kanadské rodiny, pracovníky a podniky a my mu nemůžeme dovolit, aby uspěl, a nedovolíme to,“ dodal ekonom Carney.

Trumpova vláda minulý týden uvalila cla ve výši 25 procent na dovoz z Mexika a Kanady, krátce na to ale na zhruba jeden měsíc pozastavila cla na veškeré zboží z Mexika a Kanady, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA). Trump kritizuje Kanadu a Mexiko, že nedělají dost proti nelegální migraci a pašování drog do USA.

Na ohlášení amerických cel reagovali mnozí Kanaďané bojkotem amerického zboží, kávu americano přejmenovávají na canadiano a ruší dovolené v USA nebo tam dokonce prodávají své nemovitosti, napsaly minulý týden agentura Bloomberg a list The New York Times (NYT). Některé kanadské provincie také začaly stahovat z prodeje americký alkohol.

Trumpova politika nicméně také zvýšila v Kanadě podporu vládní Liberální strany, která dohnala opoziční konzervativce a podle některých průzkumů by ji i porazila.

‚Kanada je silná‘

Carney v neděli po zvolení lídrem Liberální strany v projevu také kritizoval Trumpovy výroky z minulého měsíce, v nichž tvrdil, že „bez stovek miliard dolarů“, kterými podle něj USA severního souseda „dotují“, nebude Kanada schopná samostatné existence.

„Kanada by se proto měla stát ctěným 51. státem (USA). Mnohem nižší daně a o hodně lepší vojenská ochrana pro obyvatele Kanady - A ŽÁDNÁ CLA,“ napsal Trump začátkem února na své síti Truth Social.

„Kanada je silná země,“ řekl v neděli Carney. „Chceme své zdroje, svou vodu, svou zemi,“ dodal s tím, že Kanada nikdy nebude součástí Ameriky „žádným způsobem, ani žádnou formou“.

„Američané by neměli dělat chyby, ani v obchodě, ani v hokeji, Kanada vyhraje,“ uvedl také Carney, který v letech 2008 až 2013 vedl kanadskou centrální banku. Podle AP se díky němu Kanada vzpamatovala z finanční krize roku 2008 rychleji než řada ostatních zemí.

Nový premiér

Carney, který má kromě kanadského i britské občanství, pak v letech 2013 až 2020 vedl britskou centrální banku. Do letošního ledna byl Carney pět let zvláštním vyslancem generálního tajemníka OSN pro zmírnění dopadů změn klimatu.

Mark Carney, který za týden oslaví šedesáté narozeniny, v neděli slíbil, že jeho vláda mimo jiné předloží plán s opatřeními pro silnou ekonomiku, bude upevňovat vztahy se spolehlivými obchodními partnery a odstraní spotřební uhlíkovou daň pro rodiny.

„Čekají nás temné dny, které způsobila země, jíž už nemůžeme věřit,“ prohlásil Carney na závěr nedělního projevu podle BBC. „Musíme se z toho poučit a postarat se sami o sebe... Společně tuto krizi překonáme a vzejdeme z ní silnější,“ dodal.