Kanada zahájila proces s finanční ředitelkou Huawei. Nemá námitky proti jejímu vydání Spojeným státům

Kanada zahájila přípravy k vydání finanční manažerky čínské firmy Huawei Meng Wang čou k trestnímu stíhání do Spojených států. Dceru zakladatele největší a nejznámější čínské telekomunikační společnosti od začátku prosince zadržují kanadské úřady. Spojené státy ji podezírají z několika trestných činů. Proti vydání protestuje Čína. Požaduje návrat Mengové do vlasti. Ottawa 11:45 2. března 2019

Meng Wan-čou je v Číně považována ze top manažerku a symbol úspěchu Huawei. BBC uvedla, že Spojené státy proti ní podaly přes 20 obvinění. Měla by se podle nich před soudem zodpovídat z porušení embarga na obchod s Íránem a podílu na podvodech a krádeži technologických informací. Huawei i sama Meng Wan-čou tato obvinění popírají.

Kauza vyostřila vztahy mezi Čínou a Kanadou. „Čínské ministerstvo zahraničí vydalo velmi ostré prohlášení, ve kterém říká, že kanadská strana je v tomto případu nekompetentní a že kanadský premiér Justin Trudeau rozehrál politicky nebezpečnou hru,“ říká zpravodaj Českého rozhlasu pro východní Asii David Jakš. Trudeau se údajně pouze snaží odvést pozornost od domácích problémů. Premiér Trudeau na oplátku varoval čínského velvyslance v Ottawě, „aby se zdržel svých subjektivních komentářů k celému případu,“ dodává Jakš.

Zatčení Kanaďané

V ohrožení jsou v tuto chvíli i Kanaďané zatčení na území Číny. Od začátku roku tam byli zatčeni minimálně tři kanadští občané. Rozruch vzbudil případ Roberta Lloyda Schellenberga. Odsoudili ho v severní Číně ve městě Ta-lien na 15 let do vězení za pašování drog. Poté, co v Kanadě byla uvalena vazba na čínskou manažerku, čínský soudce změnil rozsudek a mladý Kanaďan má být popraven.

Kanadská vláda slíbila, že se bude snažit do tohoto případu ještě diplomaticky vstoupit. Dodnes není úplně jasné, kolik takto zatčených přesně bylo a kolik ještě zůstává v čínské vazbě a pokud tedy tam opravdu ještě jsou.

Meng Wan-čou byla propuštěna na kauci a žije nyní ve Vancouveru, kde bude po celou dobu soudních řízení. U soudu by se měla znovu objevit 6. března. Pokud soud rozhodne o jejím vydání do USA, bude mít opakovaně šanci se odvolat a celý proces tak může trvat i několik let.