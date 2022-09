Kanada se připravuje na hurikán Fiona. Může být tím nejsilnějším, co východ země dosud zažil

Předpovědi zatím kolísají mezi tím, jestli bude Fiona hurikánem třetího nebo čtvrtého stupně. Meteorologové počítají s tím, že by přesunem nad chladnější vodou u pobřeží Kanady mohl ještě zeslábnout. Jak ale říká meteorolog Bob Robichaud, přesto bude s velkou pravděpodobností velmi nebezpečný.

„Momentálně je bouře velmi silná. Jak se blíží, tak roste a má obrovskou energii. Jak se něco takového nahromadí, tak se to jen tak neuvolní. Takže s Fionou bude spojený velmi silný vítr,“ odhaduje Robichaud.

Předpovědi naznačují, že by Fiona mohl být vůbec nejsilnější hurikán v dějinách východní Kanady, z části proto, že tento typ bouří takto daleko na severu nebýval příliš obvyklý. Fiona ale není první z nich.

„Pokud jde o velikost, určitě bude větší, než Juan z roku 2003. A velikostí je srovnatelný s Dorianem, ale ten v roce 2019 nebyl tak silný. Jak se Fiona zapíše do dějin, to teprve uvidíme, ale určitě to pro východní Kanadu bude znamenat historickou, extrémní událost,“ shrnuje meteorolog.

Poloprázdné regály v Kanadském supermarketu Dominion před příchodem hurikánu Fiona | Zdroj: Reuters