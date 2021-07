Pád jeřábu z rozestavěné budovy na západě Kanady způsobil smrt několika lidí

Policista Adam MacIntosh na tiskové konferenci řekl, že se v blízkosti jeřábu v okamžiku neštěstí nacházelo několik dělníků. Bližší informace o obětech nesdělil. „Ne všechny osoby byly patřičně identifikovány," uvedl. Jedna osoba se pohřešuje. „Nyní vám můžeme sdělit pouze, že na místě je potvrzeno několik mrtvých," dodal.

A crane collapsed at a construction site in downtown Kelowna in British Columbia, Canada on Monday, sending multiple people to the hospital. Residents in the area were evacuated for safety. pic.twitter.com/69eM2Tx4EN