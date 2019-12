Kanada nevrátí občanství podezřelému z vyhlazování Židů, země tak 95letého Němce může vyhostit

Tento na Ukrajině narozený Němec se podle Wiesenthalova střediska podílel na masovém vraždění Židů na jihu Ukrajiny. O kanadské občanství svádí právní bitvu od roku 1995, kdy mu je Kanada poprvé odebrala kvůli tomu, že při příchodu do země v roce 1954 lhal o své minulosti.

Bývalý dozorce v koncentračním táboře zůstane bez trestu, potvrdila německá prokuratura Číst článek

Oberlander se ale proti rozhodnutí několikrát úspěšně odvolal. Argumentoval, že do nacistické jednotky byl začleněn proti své vůli.

Federální soud na konci září rozhodl, že vláda přijala legitimní rozhodnutí, že Oberlander lhal úřadům o své skutečné činnosti za války, kdy „dobrovolně a významně přispěl k činnosti a zločinnému účelu jednotky SS“.

Oberlander je obviněný, že se po vstupu na kanadské území nezmínil o své příslušnosti k jedné z mobilních jednotek Einsatzkommando, které během postupu nacistických sil do hloubi sovětského území vyhlazovaly Židy.

Oberlander, který se v roce 1960 stal Kanaďanem, vždy tvrdil, že jej do této jednotky povolali jen kvůli tomu, že hovořil německy a rusky. Prý sloužil pouze jako tlumočník.

Podle kanadských úřadů by mohl být vyhoštěn do své rodné země, anebo do třetího státu, dodala AFP.