Kanadský soud zakázal protestujícím řidičům troubit. Hluk rozčiluje obyvatele v centru Ottawy

Takzvaný konvoj svobody dorazil do Ottawy před více než deseti dny, načež se během posledního lednového víkendu do manifestací proti pandemickým restrikcím zapojily tisíce lidí.

Od té doby se objevila i na jiných místech Kanady podobná shromáždění, která mimo jiné komplikují silniční dopravu u hranic s USA. Protest v Ottawě mezitím podle místní policie slábne, nyní jí v tomto směru pomohl i soud.

„Troubení není výrazem žádné skvělé myšlenky, o které bych věděl,“ sdělil v pondělí soudce, který řidičům zakázal na deset dní mačkat klaksony.

Jeho příkaz představuje dočasné vítězství i pro místní obyvatele, neboť média popisují hluk z klaksonů, který byl v předchozích dnech v srdci Ottawy slyšet, jako ohlušující. Když začne troubit vícero kamionů najednou, je to slyšet i o několik ulic dál, popsala reportérka zpravodajské společnosti BBC z místa.

V pondělí se však zdálo, že je ve městě slyšet méně troubení než v předchozích dnech. Jedním z důvodů může být i to, že si řidiči uvědomili, že neustálý hluk se stal velkým předmětem sporů mezi nimi a obyvateli Ottawy, napsala BBC.

As a former political prisoner in Iran who took refuge in Canada I know what tyranny looks like. I am proud to stand with #TruckersForFreedom.

"I lost my freedom once in my beloved Iran by the Mullahs, I don't want to lose my freedom again here!" pic.twitter.com/JFwc3QOUMx