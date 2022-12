Kanada patří k nejštědřejším dárcům Ukrajiny. Silná politická shoda na podpoře je stabilnější než v USA

Ukrajina přestála letošní válečný pokus Ruska vymazat svého souseda z mapy suverénních zemí i díky podpoře ze zámoří. Pokud jde o vojenskou, ale i finanční a humanitární pomoc, posílají Kyjevu z celého světa nejvíc zdrojů Spojené státy. Trochu v jejich stínu tak zůstává druhý zámořský člen NATO. Co do populace a hrubého domácího produktu mnohem menší Kanada přitom v roce 2022 patřila mezi pět nejštědřejších podporovatelů Ukrajiny. Ottawa 16:10 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanada podporuje Ukrajinu různými způsoby - například v Montrealu se už od března den co den schází skupina přátel u tamního konzulátu Ruské federace a pouští z reproduktoru zvuky války | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V zámoří ovlivňují politiku i osobní vazby k našemu regionu. Ministryně kanadské vlády Karina Gouldová pochází z rodiny českých Židů, kteří uprchli před holokaustem, a říká, že tento příběh je součástí její identity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o tom, jak Kanada pomáhá Ukrajině

Dřív měla za Liberální stranu v Kanadě na starosti agendu zahraničí, teď coby nejmladší ministryně v historii řídí resort pro rodinu a říká, že to, co se teď děje na Ukrajině, je pro ni velmi osobní a blízké.

V parlamentu v Ottawě zasedají i dva Kanaďané ukrajinského původu. Ale bez ohledu na původ i na stranickou příslušnost je v Kanadě základní politická shoda na podpoře Ukrajiny jednotná a dá se říct, že stabilnější než ve Spojených státech.

„Kanada podporuje Ukrajinu jak posíláním zbraní, tak tím, že přijímáme uprchlíky z Ukrajiny. Přispíváme tedy, jak můžeme. A já si osobně myslím, že nejdůležitější rolí Kanady by měla být pomoc Evropě s její energetickou bezpečností. Ale týká se to i nás tady v Kanadě,“ říká pro Český rozhlas předseda kanadsko-české skupiny parlamentu v Ottawě John Brassard, člen Konzervativní strany.

„Zkrátka zbavit se energetické závislosti nejen na Putinovi, ale i na dalších diktátorech, jako jsou ti ve Venezuele nebo Saúdské Arábii. Kanada k tomu může přispět. A nejde jen o zkapalněný plyn, ale třeba i o malé modulární reaktory coby zdroje čisté energie,“ doplňuje.

‚Přestaňte lhát.‘ Protestující proti podpoře Ukrajiny přerušila projev kanadské ministryně Číst článek

Pokud jde o finanční hodnotu pomoci Ukrajině v poměru k HDP, je na tom Kanada podle údajů Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu v podstatě stejně jako Česko.

Obě země jsou v tomto ohledu mezi největšími deseti podporovateli Ukrajiny. Vláda v Ottawě se také podobně jako ta v Praze hodně soustředí na přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

„Vím, že Česko v tomhle dělá hodě, že Češi a česká vláda přivítali přes 400 tisíc lidí z Ukrajiny. To přesně patří mezi záležitosti, na kterých můžeme spolupracovat,“ dodává Brassard.

Uprchlická a finanční pomoc

Od půlky března schválila Kanada skoro půl milionu žádostí Ukrajinců o přechodný pobyt. Zapadá to do celkové strategie země. Vláda 38milionové Kanady kvůli stárnutí populace nedávno schválila plán přivést do roku 2025 jeden a půl milionu přistěhovalců.

Kanada coby člen NATO od roku 2015 pomáhá s výcvikem ukrajinské armády. Program, kterým už prošlo přes 30 tisíc Ukrajinců, letos Kanaďané posílili a rozšířili ho do roku 2025.

Finanční pomoc kanadská vláda zajišťuje mimo jiné i formou dluhopisů. Na konci listopadu spustila za hranicemi Ukrajiny unikátní program Dluhopisů ukrajinské svrchovanosti. Ty se prodávaly už od hodnoty sta kanadských dolarů, tedy asi 1 700 korun, a jednotlivci jich nakoupili v přepočtu skoro za miliardu. Celkem se na půjčku Ukrajině takto rychle vybralo desetkrát tolik.

Z USA zní tvrdá kritika Ruska. ‚Na Ukrajině páchá zvěrstva, nejde jen o přehmat,‘ řekl Austin Číst článek

Kanaďanům se události v Rusku a okolí mohou zdát velmi vzdálené, ale ve skutečnosti jsou obě země sousedy a konkurenty v arktické oblasti.

„Je zřejmé, že naše suverenita v arktické oblasti je ohrožená. A hrozba nepřichází jen ze strany Ruska, ale i od Číny. My jako opoziční strana vládu vyzýváme, aby tohle ohrožení brala vážně. A netýká se to jen zeměpisné svrchovanosti, ale i našich přírodních zdrojů. Schopnost bránit se v Arktidě je pro Kanadu důležitá. Tohle musíme brát velmi, velmi vážně,“ zakončuje Brassard.

V Kanadě žije nejpočetnější ukrajinská komunita na světě s výjimkou Ruska a Ukrajiny samotné. K ukrajinskému původu se hlásí skoro čtyři procenta kanadské populace. I možná nejslavnější Kanaďan, hokejista Wayne Gretzky, má předky z území dnešní Ukrajiny.