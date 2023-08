Kanada varuje své LGBT+ občany před zákony v USA. Přibývá tam legislativy proti sexuálním menšinám

Kanadská vláda vydala doporučení pro své občany z komunity LGBT+, aby se před cestou do Spojených států seznámili s místními zákony, protože normy v některých státech by se jich mohly dotknout. Upozornil na to zpravodajský web BBC, podle kterého se podobná varování běžně vztahují na země jako Rusko, Egypt nebo Uganda.

Ottawa 16:46 30. srpna 2023