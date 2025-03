Kanaďané berou nebezpečí ze strany Trumpa vážně. Dle politiků je třeba reagovat tvrdě, říká exvelvyslanec

Z regálů v Kanadě mizí americký alkohol. Kanaďané pískají u americké hymny při zápasech. Přestávají cestovat do USA. To je výsledek jak oznámených a znovu odložených amerických cel na kanadské zboží, tak i poznámek prezidenta Donalda Trumpa, že by Kanada měla být 51. státem USA. „Strany se shodují v tom, že s Donaldem Trumpem je třeba bojovat co nejtvrdším způsobem,“ říká pro Radiožurnál bývalý velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec. Rozhovor Praha 21:59 9. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Justin Trudeau (archivní foto) | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Jakou vlnu v kanadské společnosti vyvolaly kroky a prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa? Kde se to projevuje?

Je třeba říci, že kanadská společnost, stejně jako politická elita, bere nebezpečí ze strany Donalda Trumpa pro suverenitu Kanady a nezávislost - i že hovoří o tom, že by se Kanada měla stát 51. státem Spojených států - velice vážně. Právě proto se děje všechno, co jste správně popisoval.

Dodal bych, že se také aplauduje ontarijskému premiérovi Dougu Fordovi. Ontario je tou nejvýznamnější provincií v Kanadě.

On nyní hovoří například o tom, že v obchodní válce by se Kanada měla inspirovat pořekadlem, že kdo si sáhne na rozpálenou plotnu jednou, tak podruhé už to neudělá.

Přimlouvá se za to, aby reakce Kanady byla co nejtvrdší, ale v tom se v shoduje se všemi lídry federálních stran.

Celospolečensky přihrávají americké útoky nebo tlak hlasy Liberální straně. Ta se v boji za kanadská práva, dá se říct, cítí jako politá živou vodou. Jaké byly její preference před nástupem Donalda Trumpa a jaké jsou nyní?

Preference pro liberály se v poslední době vyvíjejí výrazně příznivě. Začínali zhruba na 20 procentech, tam až sestoupili. Liberálové bojovali, aby se vůbec udrželi alespoň jako druhá nejvýznamnější kanadská strana. A nyní preference vystoupaly k 30 procentům.

Toto je jasný trend. Ale myslím, že souvisí spíše než s nástupem Donalda Trumpa s odstoupením Justina Trudeaua. Zkrátka těch devět let Justina Trueaua v čele Liberální strany bylo pro kanadské voliče skutečně hodně.

A podobně jako jiné vlády, utrpěli liberálové tím, že byli u moci v situaci, kdy Kanadu postihla pandemie a s ní se odvíjející ekonomická krize a inflace. To je to, co dopadlo, řekl bych, na liberály nejvíce.

Nicméně nyní se zdá, že liberálové neposilují až tak na úkor konzervativců. Tam ta podpora klesla, řekněme, o čtyři procenta. Není to zásadní, stále mají velký náskok, jsou na 40 procentech. Liberálové spíše posilují na úkor menších stran, jako je Nová demokratická strana a Quebecký blok. To vidím jako důležité.

Na druhé straně je tam agentura, nejvýznamnější v Kanadě na průzkumy veřejného mínění, která hovoří o tom, že nový parlamentní favorit na lídra liberálů Mark Carney je vnímán kanadskou veřejností jako schopnější kandidát pro to, aby se utkal s Donaldem Trumpem než Pierre Poilievre (lídr opozičních konzervativců, pozn. red.). Ale to bych až tak nepřeceňoval. Strany se shodují v tom, že s Donaldem Trumpem je třeba bojovat co nejtvrdším způsobem.

Favorit Carney

Můžeme si favorita na předsedu Liberální strany Marka Carneyho blíže představit? A jakou konkrétněji politiku by vůči Spojeným státům a Donaldu Trumpovi mohl případně vést?

Má především skutečně impresivní životopis. Určitě má předpoklady zvládnout roli lídra liberálů a případně také kanadského premiéra na delší dobu.

Ale zároveň je u něj, myslím, nyní velmi atraktivní pro kanadské voliče a pro ty, které se liberálové snaží oslovit, a důležité to, že dosud stál mimo politiku. Nikdy žádnou volenou funkci nezastával. Jeho, jak jsem říkal, vynikající CV vychází z toho, že byl guvernérem kanadské centrální banky, a dokonce poté přijal nabídku, aby se stal guvernérem britské centrální banky.

V tomto směru může nyní říkat, že nebyl součástí vlády Justina Trudeaua. Může říkat, že on je tu slabinu, kterou Trudeau měl zejména v ekonomické politice, připraven vyplnit. A zdá se, že se to skutečně daří. Řekl bych, že to je ten důvod vzestupu liberálů. Ale jinak můžeme čekat, že v mnohém naváže na politiku Justina Trudeaua, třeba v sociálních programech, v zelené změně a podobně.

Premiérem by se mohl stát poměrně brzo. Parlamentní volby by nicméně měly být nejpozději v říjnu, možná se uskuteční daleko dříve. Jak dlouho může být premiérem a na čem ten termín závisí?

Přesně tak. Zřejmě se stane, že on tím premiérem bude skutečně ani ne jako zimní král kdysi u nás. Nyní se spekuluje, že by se mohlo stát, že by požádal generální guvernérku Kanady o vyhlášení nových voleb ještě předtím, než parlament znovu zasedne. Ten je v současnosti přerušen až do 24. března.

Všechny strany požadují nové volby co nejdříve právě proto, aby Kanada měla silného nového lídra s mandátem, který by se postavil Donaldu Trumpovi, tak všechny strany požadují nové volby. A zdá se taktické, že by Mark Carney mohl požádat sám. Potom by nemusel čelit vyjádření nedůvěry. To je samozřejmě symbolické. Ale jak víme, tak v politice symbolika má svůj velký význam.

Bořek Lizec, bývalý český velvyslance v Kanadě, který dnes působí na univerzitě CEVRO | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas