Kanaďané mají zájem o vstup do Evropské unie. ‚Jsme poctěni,‘ reagovala Komise a členství vyloučila

Přibližně 44 procent Kanaďanů věří, že by jejich země měla vstoupit do Evropské unie, zatímco 34 procent je proti. Odhalil to průzkum, který koncem února provedla společnost Abacus Data. Evropská unie zájem sice uvítala, členství Kanady však považuje za neuskutečnitelné, uvedla mluvčí Evropské komise Paula Pinhová. Příklon Kanaďanů k Evropě podle serveru Politico umocňuje Trumpova administrativa a obchodní válka se Spojenými státy. Ottawa/Brusel 19:57 17. března 2025

„Jsme poctěni výsledky takového průzkumu. Ukazují přitažlivost Evropské unie a také to, jak velká část kanadských občanů oceňuje EU a její hodnoty,“ okomentovala minulý týden mluvčí Pinhová.

Pinhová s odkazem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii potvrdila, že o členství v EU mohou žádat pouze evropské státy.

Širší otázka v průzkumu, která se týkala obecné podpory vstupu do sedmadvacítky, si od respondentů získala 46procentní přízeň. Přibližně 68 procent Kanaďanů zase uvedlo, že Evropskou unii vnímá pozitivně. To je dvakrát více než ve Spojených státech, kde kladně odpovědělo 34 procent dotázaných.

Zranitelnost vůči USA

Podle průzkumu většina Kanaďanů uznává Washington jako nejdůležitějšího mezinárodního partnera své země. 52 procent respondentů však předpokládá, že Evropská unie Spojené státy předstihne v následujících třech až pěti letech.

Kvůli krokům Trumpovy administrativy v posledních týdnech Kanada přehodnocuje svoji závislost na Spojených státech.

„Do jisté míry se to projevilo už v prvním Trumpově období. To, co se teď děje (příklon k Evropské unii - pozn. red.), je silnější reakce na Trumpovu novou obchodní politiku,“ popisuje pro iROZHLAS.cz vedoucí oddělení Amerik na ministerstvu průmyslu a obchodu Alžběta Rücklová.

Od doby, kdy se americký prezident Donald Trump na začátku letošního roku vrátil do Bílého domu, opakovaně hovořil o tom, že chce mít z Kanady 51. stát Spojených států. Zároveň vyvolal obchodní válku uvalením cel na některé zboží, které přichází přes hranici mezi USA a Kanadou.

„Kanada si uvědomuje, že je v tomhle ohledu vůči Spojeným státům zranitelná. O to větší smysl jí dává hledat si nové partnery, a to zejména v Evropské unii, která je Kanaďanům blízká hodnotově, kulturně, ale také ekonomicky,“ přiblížila Rücklová.

Vyhlídky pro Kanadu

Vstup Kanady do Evropské unie není podle Rücklové na pořadu dne. „Kanada a EU má jednu z nejširších hospodářských dohod, na kterou se průběžně dělají nadstavby v klíčových sektorech, jako jsou kritické minerály nebo digitální partnerství. Myslím si, že prostor pro rozšiřování širší spolupráce půjde spíše tímhle směrem,“ popsala.

Prohloubení spolupráce s Bruselem v oblasti obchodu potvrdila minulý týden i kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová, která přijala představitele skupiny G7. Sladění s Evropou v otázce amerických odvetných cel bude podle ní jednou z hlavních priorit.

„Na každém setkání budu nastolovat otázku cel, abychom koordinovali naši reakci s Evropany a vyvíjeli tlak na Američany,“ uvedla ministryně zahraničí.