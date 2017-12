Kanadská policie řeší 'podezřelé úmrtí' miliardáře a jeho ženy. Pár podporoval nemocnice i školy

Těla manželů objevil v jejich domě v Torontu realitní agent, který měl dům připravit k prodeji. Uvedl to kanadský deník The Globe and Mail. Známky násilného vniknutí do domu prý vyšetřovatelé nenašli.

Barry Sherman založil v roce 1974 společnost Apotex, která je sedmým největším výrobcem generických léků na světě.

Manželé byli známými filantropy, miliony dolarů věnovali nemocnicím, školám nebo židovským organizacím.

Podle kanadského deníku na místě nebyl nasazený speciální tým vyšetřující vraždy.