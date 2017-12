Kancléř Kurz. Rakousko má novou vládu, v jejím čele je nejmladší premiér v Evropě

MLADÍ LÍDŘI

Nejmladším představitelem evropského státu byla do 1. října Vanesa D’Ambrosiová, která ve svých 29 letech plnila roli regentky mikrostátu San Marino. Do čela rakouské vlády ve 31 letech zamířil předseda lidovců Sebastian Kurz. Mladého premiéra má i Estonsko, Jurimu Ratasovi je 38 let. Ve 38 letech se letos premiérem Irska stal gay s indickými kořeny Leo Varadkar, stejně starý je pak i Charles Michel, nejmladší premiér v historii Belgie a ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman. Teprve o dva roky starší je pak francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejmladším premiérem v historii České republiky byl pak Stanislav Gross. Sociálnědemokratickému předsedovi vlády bylo v době jeho nástupu do čela kabinetu 34 let.