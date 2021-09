Merkelová o obnově po povodních: Nikdo nemusí mít strach, že to ztroskotá na penězích

Německá kancléřka Angela Merkelová během páteční návštěvy západu země poničeného červencovými povodněmi ujistila obyvatele, že obnova se nezadrhne na nedostatku peněz. Nevyloučila uvolnění dalších financí, pokud nebude stačit připravovaný fond obnovy o objemu 30 miliard eur (762 miliard Kč). O vytvoření fondu budou v nadcházejícím týdnu hlasovat Spolkový sněm a Spolková rada, jejich souhlas se očekává. Berlín 17:01 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Merkelová ujistila, že obnova po záplavách na západě Německa neztroskotá na nedostatku peněz | Foto: Stefanie Loos | Zdroj: Reuters

Povodně si na západě Německa v červenci vyžádaly přes 180 obětí. Nejhorší byla situace v Severním Porýní-Vestfálsku a v sousední spolkové zemi Porýní-Falc.

„Nikdo nemusí mít strach, že to ztroskotá na penězích,“ řekla Merkelová, která ocenila dohodu vlády a spolkových zemí na rekonstrukčním fondu.

„Když 30 miliard nebude stačit, pak každá spolková i zemská vláda řekne, že musíme přidat více. Nejprve je ale třeba těch 30 miliard eur utratit,“ uvedla.

Co nejrychlejší pomoc

Kancléřka během návštěvy Porýní-Falce rovněž řekla, že chce, aby obnova regionu byla co nejhladší a s co nejméně spory. „Chceme, aby pomoc lidé dostali co nejrychleji,“ řekla.

Dodala také, že nikdo nezapomene, co se v červenci v regionu stalo. „A to se týká i nové spolkové vlády,“ doplnila.

V neděli 26. září čekají Německo parlamentní volby, ve kterých již Merkelová po 16 letech v úřadu nekandiduje.

Vláda očekává, že fond ještě v letošním roce vyplatí na obnovu 16 miliard eur. Financování je rozděleno tak, že o 28 miliard se rovným dílem rozdělí spolková vláda se spolkovými zeměmi.

Zbývající dvě miliardy eur budou výdaje spolkové vlády na poničený spolkový majetek. Financování bude zajištěno z příjmů daně z obratu pro období přesahující 30 let.