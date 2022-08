Hra na city aktivistům v Kansasu nevyšla. Lidé chtějí aspoň nějaké právo na potrat, míní amerikanista

Obyvatelé tradičně republikánského a konzervativního Kansasu v referendu rozhodli, že se postaví za právo na potrat. Podle odborníka na Spojené státy Jana Beneše je to „fascinující“ výsledek, který ale zároveň ukazuje roztříštěnost mezi ideologií politiků a tím, jaké hodnoty sdílí jejich voliči. „Má to více vrstev,“ říká amerikanista z Ostravské univerzity a během rozhovoru pro server iROZHLAS.cz je postupně rozkrývá. Rozhovor Topeka (Kansas) 6:20 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kansaské referendum bylo vůbec první od červnové anulace ústavního práva na potrat a precedentu Roe v. Wade. Pro zachování práva na potrat se vyslovilo 62 procent obyvatel. Označil byste to za „přelomové rozhodnutí“ s ohledem na to, že se jedná tradičně o republikánský stát?

Výsledek je fascinující z mnoha úhlů pohledu. Kansas je považován za republikánský stát, protože počet registrovaných republikánů převyšuje počet registrovaných demokratů.

Výsledek v referendu je zásadní, protože přišlo tolik lidí, kolem 900 tisíc lidí hlasovalo čistě v tomto specifickém případě, což je pro představu dvojnásobek toho, kolik přišlo k volebním urnám v primárkách v roce 2018. Zároveň to vypovídá o tom, že museli hlasovat i republikánští voliči.

Ukazuje to, že téma zákazu nejen zrušení dodatku, ale i jeho důsledku je zásadní. Což se snaží aktivisté a zastánci práva na potrat zmiňovat a dostat do kampaní. Zdůrazňují, že doktoři mají tím pádem jakousi autocenzuru a nechtějí poskytovat určité medikamenty nebo procedury, protože se bojí, že je státní návladní nebo kdokoliv jiný bude kvůli tomu nahánět. Mohlo by dojít k úplným nebo téměř stoprocentním zákazům interrupcí i v nemocnicích a všude ve státě.

Tyto informace začaly přesvědčovat i republikánské voliče a demokraté se nyní budou zaměřovat na to, jak moc to zapůsobilo především na ženy na předměstích velkých měst. A jestli je to téma, které by teoreticky mohlo přebít problémy s inflací, nepovedené stažení z Afghánistánu a další věci, které se demokratické reprezentaci zrovna dvakrát nepovedly, které jsou vyčítány (Joeu) Bidenovi.

Hledají tedy kličku, jak to využít ve volbách, které čekají Ameriku v listopadu?

Přesně tak. Proto je to referendum tak strašně sledované. O Kansasu se moc člověk v amerických médiích nedočte, ale nyní byly všechny oči upřené právě na toto referendum. Obě dvě strany do toho hodně investovaly. Všichni se chtěli dozvědět, jak to dopadne ve státě, který je republikánský, ale to téma, když se vysvětlí v celé své komplexnosti, není pravo-levé nebo republikánsko-demokratické.

Čím to je?

Lidé jsou zastánci aspoň nějakého práva na interrupce než velkých zákazů. Což se v Kansasu ukázalo, že skutečně zafungovalo. Druhá věc je, že Kansas je důležitý i geograficky. Protože to, že zde zůstalo právo na potrat ochráněno v ústavě, to rozhodl místní nejvyšší soud v roce 2019, že to právo je chráněno místní ústavou, protože stát Kansas má ve svém okolí spoustu států, které interrupce už zakázaly. Oklahoma nebo Missouri jsou hned vedle. Je tam mnoho států, které už to zakázaly, nebo se dá předpokládat, že to brzy zakážou.

Tím pádem je pro ně Kansas, který má do 22. týdne těhotenství povolené interrupce s různými omezeními, důležitým místem. Statistiky ukázaly, že zhruba polovina lidí, kteří podstoupí potrat v Kansasu, nejsou místní.

Hrdina katolíků i evangelíků

Když jste zmiňoval investice, zajímalo by mě, jakým způsobem tam probíhala kampaň kolem referenda? Zaznamenala jsem informace o tom, jak se do celého procesu angažovaly katolické skupiny. Ty měly dokonce některým voličům v den voleb poslat SMS zprávu, ve které stálo že „ženám v Kansasu je upíráno právo na reprodukci“ a „volba ANO dává ženám možnost, hlasujte pro ANO a ochraňte ženské zdraví“. Byla obdobná komunikace i ze strany ochránců práva na potrat?

Do takového detailu jsem referendum nesledoval, abych dokázal přesně říct, jakým způsobem to jednotlivé strany směřovaly. Ale v Kansasu je velmi populární postava arcibiskupa, který je dlouhodobě proti stejnopohlavním sňatkům, proti interrupcím i proti antikoncepci. To je skutečně jakýsi hrdina nejen katolíků, ale i evangelíků.

Myslím si, že můžeme sledovat obecné trendy v argumentaci zastánců jakýchsi „tradičních hodnot“. Když se například podíváme na to, co v Česku říká Jana Jochová (předsedkyně Aliance pro rodinu, která se zásadně vyslovuje proti stejnopohlavnímu manželství, pozn. red.), tak ve své podstatě, když přijde na „lámání chleba“, tak se začnou ohánět emocemi. Začnou argumentovat něčím, co na první pohled možná dává smysl, ale nemá to opodstatnění v nějakých studiích a podobně.

“My state just showed up and boldly told me that they are going to take care of me.”



Třeba evangelické a katolické náboženské skupiny v USA se dlouhodobě, až od 60. let prezentují jako menšina, která je uzurpovaná. V podstatě přejali rétoriku toho, že jsou oběti a staví se do role někoho, komu je ubližováno. Přestože Nejvyšší soud má momentálně většinu, která je na jejich straně. Taktika toho, že křesťané jsou v Americe utlačováni a že křesťanství zmizelo ze škol a společenského života, je něco, co se dlouhodobě propaguje. Myslím si, že argumentace i ohledně interrupcí, jde tímto směrem.

Z celoamerického kontextu: proč některé státy přejaly verdikt Nejvyššího soudu hned a zavádí restrikce, přísnější protipotratové zákony a jiné – jako právě Kansas - kvůli tomu pořádají referendum? Dívala jsem se, že právo na potrat je spojené s referendem v celkem deseti státech. A třeba v Kalifornii a Vermontu mají lidé hlasovat v listopadu. Jaký očekáváte v tomto ohledu vývoj?

Referenda probíhají tam, kde se bavíme o místní ústavě. Je to obdobné jako aktuální debata u nás, jestli je manželství takové nebo makové. Úplně stejně to byla otázka v Kansasu, jestli ústava chrání nebo nechrání právo na interrupci. Naopak v Kalifornii to bude o tom, že by chtěli, aby bylo součástí ústavy právo na potrat. Pokud se to týká ústavy, probíhají referenda.

V některých státech to příliš neřešili. V Kansasu museli, protože to bylo součástí ústavy, ale v Texasu nebo Oklahomě tam byly trigger laws, které naběhly v účinnost momentem, kdy padlo v jejich prospěch rozhodnutí Nejvyššího soudu. V takovém případě je pouze otázka, zda se ty zákony budou ještě zpřísňovat nebo nějak upravovat.

Jaká skupina dokáže více využít toho, že se o potratech rozhoduje v referendu?

Referenda jsou méně výhodná pro stranu protiinterrupční, protože se to pak stává skutečně otázkou kampaně. Jedná se čistě o tu jednu otázku. Jakákoliv jiná, kvůli které v tomto případě demokraté prohrávají, nehraje roli. Je to jenom jedno téma. Tím pádem se dá mnohem jednodušeji prohrát.

Dobře je to pro zastánce interrupce, protože se mohou soustředit jenom na to a nemusí řešit nic jiného. Referenda jsou v tomto ohledu zajímavá. Navíc vysílají signál, že jestliže Nejvyšší soudci argumentovali tím, že si o interrupcích mají rozhodnout lidé v těch konkrétních státech, tak hned to první referendum, ve kterém rozhodli lidé, dopadlo šokem.

Můžeme jmenovat ještě nějaká specifika?

Ano, v Kansasu je ještě jedna důležitá věc. Má dlouhou historii násilí proti klinikám a doktorům, kteří poskytují interrupce. Ve smyslu žhářství, zastřelení doktorů a podobně. Je znám případ, kdy paní postřelila doktora a o pár let později ho v kostele muž přímo zastřelil. Nejprve ho paní pouze poranila, ale o pár let později ho zabili. Nebyl to ojedinělý případ, Kansas byl uprostřed násilného dění. V 80. letech v Americe se děly stovky žhářských útoků, napadení doktorů nebo zdravotních sestřiček. I z toho pohledu je Kansas hodně zajímavý.

Ideologická rovina

Na jednotlivé americké státy se upírají zraky a je cítit očekávání, jak se popasují s rozhodnutím Nejvyššího soudu. Zajímalo by mě, co by podle vás měl být „budíček“ pro odpůrce potratu, aby přijali i to, co ostatně zdůrazňoval prezident Biden. Naslouchat občanům, kteří se v posledních týdnech několikrát vydali do ulic protestovat za právo na potrat. Viděla jsem také několik videí na sítích, které zdůrazňují, že o potratu nerozhoduje žena sama, ale někdo jiný.

Já myslím, že pro ně budíček není. Protože to je otázka morální. Pro spoustu z nich je to otázka náboženská, morální, etická.

Whose choice?

Pro odpůrce interrupcí život začíná početím a přes to nejede vlak. Pro ně je jakákoliv argumentace zbytečná. Když to vztáhneme na aktivistické organizace a na spoustu politiků, kteří s nimi spolupracují, tam to není moc o přesvědčování.

Ale vidíme to právě u referenda. Když se začněme bavit o tom, jaké jsou důsledky těch extrémních zákazů interrupcí, že ženy, které mají komplikované těhotenství, dojde k samovolnému potratu, tak se najednou budou doktoři rozhodovat, budou muset někomu zavolat, budou nějaké panely, které to budou hodnotit a žena mezi tím nemůže jít na zákrok, který potřebuje. To jsou právě okamžiky, které cynicky řečeno působí ve prospěch argumentu pro interrupce. Nebo alespoň pro spoustu výjimek, nebo pro menší restrikce.

Myslím si, že když to vezmeme vyloženě z pohledu lidí a voličů, v tomto případě utilitární nebo strategičtější postup je jít přes referenda. Je to jednodušší, než přesvědčovat „tvrdé“ zastánce, kteří za zrušení toho práva dlouhodobě bojují. Pro ně je to otázka celoživotního přesvědčení. To nejde změnit.

Je to z toho důvodu, že v případě hlasování v referendech se lidé snáz vcítí do problému?

Když to rozhodují zákonodárci čistě na základě ideologických postojů, zjevně to ne vždy reprezentuje hlas lidí. Na příkladu Kansasu je to evidentní. Je to republikánský stát a to, že si zákonodárci něco myslí, neznamená nutně, že to samé sdílí jejich voliči. Kansas má většinově republikánské zastoupení, ale voliči opět většinově volili opačně, než jak by si představovali jejich zákonodárci.

Ukazuje to na rozpor mezi politikou a společností. Mělo by tam být vzájemné naslouchání. Nejen vše řešit ideologicky nebo morálně. Skutečně je to složité téma, které má spoustu odstínů a vrstev, které jsou přesvědčivé. Jakmile se dostaneme k jednotlivým a konkrétním problémům, je to jiné. Ale zákonodárci to komunikují čistě ideologicky.

Vlastně mě na tom vždy pobaví, když se na veřejnost dostanou názory politiků, u kterých se prokáže, že vůbec neznají základy biologie. Zastávají šílené názory, ale o ženském zdraví neví vůbec nic. Proto jsem velmi skeptický k jejich přesvědčování.