20 měsíců kvůli zamoření ostrova Mauricius ropou. Soud vyměřil trest kapitánovi japonské lodi

Kapitán havarované japonské nákladní lodi, jejíž uniklé palivo způsobilo loni v červenci ekologickou katastrofu u korálového pobřeží ostrova Mauricius, dostal v pondělí u soudu v Port-Louis trest 20 měsíců. Stejnou výši trestu soud vyměřil i prvnímu důstojníkovi lodi Wakashio. Port-Louis 12:47 27. prosince 2021

Japonská nákladní loď, která koncem července havarovala poblíž ostrova Mauricius v Indickém oceánu a kvůli uniklému palivu způsobila nejhorší ekologickou katastrofu v dějinách ostrovního státu, se rozlomila na dvě poloviny.

Vzhledem k tomu, že oba muži byli ve vazbě téměř 16 měsíců a přiznání viny znamená shovívavost při vynášení rozsudku, považuje se délka trestu odnětí svobody za vykonanou, napsal Bloomberg.

Kapitán při vyšetřování uvedl, že se plavidlem přiblížil k pevnině, aby našel připojení k internetu. Chtěl dopřát členům posádky možnost komunikovat s příbuznými a udržet tak v týmu dobrou náladu. Před týdnem se oba muži u soudu přiznali k „nebezpečné plavbě“.

Na 300 metrů dlouhá nákladní loď byla na cestě z Brazílie do Číny, když najela do korálového útesu. Kvůli poškození nádrží začalo z lodi po havárii unikat palivo, do moře se ho dostalo celkem asi 1000 tun. Palivo zasáhlo rozlehlou oblast, kterou obývají ohrožené druhy korálů, ryb a dalších živočichů a rostlin.

Oblast je hojně navštěvovaná potápěči a cestovní ruch patří k hlavním pilířům hospodářství ostrova, připomíná Bloomberg. Nehoda a její důsledky na životní prostředí měly výrazný dopad na místní ekonomiku.