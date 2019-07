Kapitánka lodi s běženci Racketeová půjde k výslechu až za deset dní, důvodem je stávka advokátů

Důvodem odkladu je podle italských médií několikadenní stávka italských advokátů, jejíž cílem je upozornit mimo jiné na přeplněnost italských věznic. Dva z obhájců Racketeové informovali státního zástupce, že se ke stávce hodlají připojit. Proto bylo soudní stání s německou kapitánkou odloženo.

Připravili jsme žalobu na Salviniho, oznámila Racketeová. ‚Gangsterů se nebojím,‘ řekl ministr Číst článek

Jedenatřicetiletá Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula do italských vod s lodí se 40 africkými migranty. Ty nalodila posádka lodi této německé nevládní organizace u libyjských břehů 12. června spolu s dalšími 13 běženci, jimž italská vláda umožnila vstup na pevninu, protože šlo o děti, těhotné ženy či nemocné. Racketeová byla držena v domácím vězení do 2. července, kdy soud toto opatření zrušil.

Racketeová se snažila o povolení k zakotvení v italském přístavu i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ten ale odmítl nařídit italským úřadům nechat migranty vylodit. Vyzval nicméně italské úřady, aby migrantům poskytly zdravotnickou pomoc. Kapitánka posléze vplula do italských vod a zakotvila v přístavu na Lampeduse se zdůvodněním, že migranti byli už zcela vyčerpaní a potřebovali pomoc.

Inspirace pro další lodě

Carola Racketeová, padouška, nebo hrdinka? Číst článek

Itálie uzavřela své přístavy lodím nevládních organizací loni poté, co do úřadu nastoupila vláda prosazující přísnou migrační politiku. Sice tím výrazně snížila masovou vlnu afrických migrantů do Itálie, zároveň si ale vysloužila kritiku ochránců lidských práv, podle nichž vláda nechává na moři umírat lidi, kteří utíkají před ozbrojenými konflikty a chudobou.

Postup německé kapitánky, která nedbala hrozby trestu vězení a vysoké pokuty, následovaly tento měsíc další lodě nevládních organizací.

O víkendu i přes zákaz do italských vod vplula loď Alex, patřící italské neziskové organizaci Mediterranea Saving Humans. Ta zakotvila v přístavu na Lampeduse se 41 migranty zachráněnými minulý týden z gumového člunu u libyjských vod.

Další loď, nazvaná Alan Kurdi, kterou provozuje německá nezisková organizace Sea-Eye, zamířila se 65 africkými migranty o víkendu na Maltu, která rovněž své přístavy lodím nevládních organizací s migranty uzavírá.

Itálie stejně jako Malta leží z evropských zemí nejblíže libyjským břehům, odkud vyplouvá velká část migrantů do Evropy. Uzavíráním přístavů se země snaží donutit EU k systémovému řešení migrace.