Facebook poztrácel některé příspěvky o útoku na Kapitol. Tvrdí, že na vině je technický problém

Tisíce příspěvků v souvislosti s lednovými nepokoji u amerického Kongresu zmizely z facebookového nástroje pro transparentnost, informuje server Politico. Stejnojmenná společnost, která stojí za sociální sítí, uvedla, že se jedná o technickou chybu. Po její opravě ale stále chybí desítky tisíc částí z obsahu. Washington 13:43 1. září 2021

Podle akademiků z New York University a francouzské Université Grenoble-Alpes příspěvky zmizely z nástroje CrowdTangle, který vlastní přímo Facebook. Aplikace umožňuje vědcům sledovat, co lidé na platformě píšou.

Ztracené texty – kromě neškodných osobních informací i potenciální podněcování k násilí či hlavní zpravodajské články – byly v systému nedostupné od května 2021. Společnost to pro Politico komentovala jako omezení z kapacitních důvodů, které ale bylo chybné.

Facebook neřešil mezeru ve svých datech veřejně, dokud nebyl zpravodajským serverem kontaktován. A to navzdory pokračujícímu tlaku ze strany politiků na úlohu společnosti při šíření zpráv, příspěvků a videí o násilném incidentu, při kterém u Kapitolu zemřelo pět lidí.

Minulý týden dokonce američtí zákonodárci společnosti nařídili, aby jim předala značnou část interních dokumentů a údajů spojených s nepokoji, včetně podrobností o tom, jak se rozšířily dezinformace o amerických prezidentských volbách.

„Pokud by Facebook o problému věděl a nikomu to neřekl, myslím, že by to vědce mělo znepokojovat,“ komentovala situaci Laura Edelsonová. Právě její tým chybějící data zaznamenal. „Myslím, že v tomto okamžiku Facebook ztratil důvěryhodnost, a opravdu nevím, jak ji získá zpět,“ řekla Politicu.

