Kapské Město dál hledá řešení nedostatku pitné vody. Expert navrhuje dopravit ledovec z Antarktidy

Vodní krizi v jihoafrickém Kapském Městě by mohly vyřešit ledovce z Antarktidy. Navrhl to expert na záchranu lodních vraků Nicholas Sloane, který mimo jiné vedl operaci na likvidaci následků havárie italské lodi Costa Concordia. Kapské Město 18:12 2. května 2018

Sloane tvrdí, že jediný ledovec o hmotnosti asi 70 tisíc tun by stačil Kapské Město zásobovat 150 miliony litry vody denně po celý rok. To je pro srovnání zhruba objem přehrad, jako jsou Přísečnice na Chomutovsku nebo Vír na Žďársku.

V Kapském Městě dochází voda. Hrozí přídělový systém, policie se obává chaosu Číst článek

Každá z nich představuje asi třetinu roční spotřeby vody v Kapském Městě a je to víc, než se daří získávat odsolováním nebo s kolika počítají další nouzové plány navržené tamní radnicí. Mezi ty patří třeba čerpání a přeprava vody tankery z velmi znečištěné řeky Kongo.

Expert přiznává, že přepravit tak obrovský ledovec z Antarktidy až do Jižní Afriky by nebylo nic jednoduchého. Takový ledovec by byl dlouhý asi kilometr a musí mít správný tvar a tloušťku. Musel by být také zabalený do geotextilie, aby se omezilo odtávání, ke kterému by přirozeně docházelo během tříměsíční přepravy ledovce z Antarktidy do Jižní Afriky.

Podle Sloana je řešením zapřáhnout ledovec za lodě a dopravit ho do oblasti, kudy teče oceánský Benguelský proud. Ten navazuje na Západní příhon proudící okolo Antarktidy. I tak by ledovec během cesty ztratil asi 30 procent svého objemu.

Fungování v praxi

Protože většina ledovce se nachází pod hladinou moře, masiv by nejspíš uvízl už několik kilometrů od břehů Kapského Města.

Tam by měl být ledovec navrtaný a voda by se pak čerpala z díry uvnitř něj. Protože voda v ledovcích je obvykle čistá, před napuštěním do vodovodů Kapského Města by potřebovala jen minimální úpravu.

Sloane už pro svůj plán v hodnotě skoro tří miliard korun hledá vládní podporu a soukromé investory.

Nedostatek vody trápí miliardy lidí po celém světě. Problém řeší ve Stockholmu tisíce vědců Číst článek

Není zdaleka první, kdo navrhl využívání vody z ledovců. V akademických kruzích se o tom podle CNN mluví už od 70. let minulého století. S přepravou antarktického ledovce počítá také jedna firma ze Spojených arabských emirátů. Dosud tomu ale bránily vysoké náklady i technické překážky.

Zpráva Asociace pro vodní zdroje z roku 2001 taky upozornila na několik výhrad z hlediska ochrany životního prostředí. Asi tou nejzásadnější je, že tání ledovce na pobřeží by mohlo dramaticky snížit teplotu vody a ohrozit tak některé mořské živočichy.

V Kapském Městě se aspoň pro letošek to nejhorší podařilo odvrátit. Každý obyvatel Kapského Města ale může dál použít jen 50 litrů vody denně. Radnice varuje, že pokud nebude v zimě vydatně pršet, městu reálně hrozí, že začátkem příštího roku vodovodní kohoutky vyschnou.