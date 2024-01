Třetí země africká bez malárie. Kapverdy vymýtily nemoc, na kterou ročně zemřou statisíce lidí

Na Kapverdách se podařilo zcela vymýtit malárii, toto souostroví západně od Afriky se tak stalo teprve třetí africkou zemí, které se to podařilo. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž je to významný úspěch pro světové zdraví. Na malárii ročně v Africe zemřou statisíce lidí.

Praia 20:36 12. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít