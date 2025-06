Kara-Murza: Dopisy politickým vězňům ze svobodného světa mohou rozhodnout o jejich přežití

Rusko dnes vězní tisíce politických vězňů, často kvůli nesouhlasu s vpádem na Ukrajinu. Podle předního představitel ruské opozice Vladimira Kara-Murzy mohou lidé ze svobodných částí světa třeba napsat vězňům dopis. „Zní to jako drobnost, ale dopisy ve skutečnosti mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí pro člověka ve vězení," popisuje v exkluzivním rozhovoru pro Radio Prague International svoji vlastní zkušenost Kara-Murza. Rozhovor Praha 12:18 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční politik a novinář Vladimir Kara-Murza | Foto: Tomáš Roček

Minulé léto jste byl v Praze na fóru Globsec. Bylo to sotva měsíc po vašem propuštění. Jak vnímáte vývoj situace od konce srpna 2024?

U nás v Rusku se situace zhoršuje. Například pokud se podíváme na situaci politických vězňů – dnes jich je v Rusku víc než ve všech patnácti zemích bývalého Sovětského svazu dohromady v polovině 80. let.

Podle údajů organizací na ochranu lidských práv je dnes v Rusku více než 3 000 politických vězňů. A čím dál tím více lidí je, jak víte, vězněno za to, že odsoudili anexi Ukrajiny Vladimirem Putinem. To je dnes hlavní důvod politického věznění v Rusku.

Teď žijete od propuštění v exilu. Co se pro ně v omezených možnostech snažíte dělat?

Děláme vše, co je v našich silách, abychom o této situaci mluvili, protože je nesmírně důležité, aby političtí vězni nebyli zapomenuti. Znám to velmi dobře, protože jsem si tím prošel. Je klíčové, aby demokratický svět nezapomněl na lidi, kteří měli svědomí a odvahu tuto zločinnou válku Putinova režimu odsoudit.

Myslím, že je zásadní udělat vše pro to, aby každé příměří nebo dohoda o Ukrajině obsahovala klauzuli o propuštění všech rukojmích této války. Mluvím samozřejmě o válečných zajatcích – to je přirozené a předpokládá to třetí Ženevská úmluva. Ale mluvím také o ukrajinských civilních rukojmích – desítkách tisíc lidí, kteří byli nezákonně zadrženi ruskými silami. Mluvím i o unesených ukrajinských dětech a samozřejmě o ruských politických vězních, kteří byli uvězněni za to, že tuto válku odsoudili. Je nezbytné, aby každé příměří obsahovalo klauzuli o jejich propuštění.

‚Digitální gulag‘

Co se dá dělat odsud, z Prahy? Co mohou dělat obyčejní lidé? Vím, že jste zmínil, že vám během věznění chodilo mnoho dopisů. Lze dnes snadno psát politickým vězňům?

Ano, v Rusku existuje elektronický systém. Pamatuji si jednu mladou ženu, která mi psala dopis do vězení a nazvala tento systém „digitálním gulagem“. A měla pravdu. Zároveň je to důležitý systém, protože umožňuje svobodným lidem psát politickým vězňům.

Existují ruské nevládní organizace na obranu lidských práv jako Memorial nebo OVD-Info, které pomáhají tyto dopisy překládat – musí být samozřejmě napsány rusky. Tyto organizace poskytují rychlé překlady, jejich weby jsou snadno dostupné, a je to opravdu jeden z nejdůležitějších činů.

Možná to zní jako drobnost, dokonce bezvýznamná, ale dopisy ve skutečnosti mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí pro člověka ve vězení – zejména v izolaci, jako jsem byl já. Ty dopisy mohou rozhodnout o přežití.

V izolaci jste byl 11 měsíců.

Ano, celkem jsem byl vězněn dva roky a tři měsíce, z toho 11 měsíců v izolaci, v Omsku, na západní Sibiři. A je opravdu životně důležité, aby lidé v takové situaci dostávali dopisy ze svobodného světa. Aby cítili, že političtí vězni v Rusku nejsou zapomenuti. To je něco, co může udělat každý. Zabere to jen pár minut, ale má to obrovský význam, a prosím všechny vaše posluchače: pište politickým vězňům v Rusku.

Jak to, že ruský diktátorský režim vůbec tyto dopisy propouští?

Ve skutečnosti, jak jsem pochopil po svém propuštění, mnoho dopisů vězňům nedorazí. Vězeňská cenzura blokuje velkou část korespondence. Ale i když se dopisy k vězňům nedostanou, vězeňská správa, ředitel věznice, uvidí, že daný člověk je sledován svobodným světem. A to může někdy zlepšit – byť jen nepatrně – podmínky jeho zadržení. Takže i tak má psaní smysl.

Nositelé kremelské propagandy

Jak si vysvětlujete, že některé země střední Evropy začínají bránit sankcím proti Rusku? Mám na mysli samozřejmě Slovensko Roberta Fica a Maďarsko Viktora Orbána. Je to pouze vliv Ruska na tyto režimy?

Je dobře známo, že pan Orbán a pan Fico jsou nejlepšími přáteli Vladimira Putina v Evropské unii. A Putin má velkého přítele i v Bílém domě: Donalda Trumpa. Ten také zmírnil sankce. Pozval Putina zpět do G8. Hlasoval v OSN proti Ukrajině při jedné z rezolucí. Bohužel má Putinova diktatura spojence i v západním světě.

A nejde jen o vlády USA, Slovenska nebo Maďarska, ale i o mnoho politických stran v západních demokraciích – například Rassemblement National (Národní sdružení) a La France Insoumise (Nepoddaná Francie) ve Francii, na krajní pravici i krajní levici. Také kandidát v Rumunsku, který nedávno téměř vyhrál volby.

Naštěstí neuspěl, ale získal značný počet hlasů. Krajní pravice i levice v Německu... Je tedy mnoho stran v demokraciích, které fakticky přebírají poselství Vladimira Putina – tedy kremelskou propagandu. A je zásadní věnovat těmto silám pozornost, protože, jak jsme viděli, mohou se dostat k moci.

Jak si vysvětlujete, že se Česko těmto tendencím brání a dokonce je v čele podpory Ukrajiny a kritiky Kremlu?

To je skvělé. Zde na konferenci Globsec jsem slyšel českého prezidenta Petra Pavla a také premiéra Petra Fialu. Oba zaujali pevné postoje – jasná podpora Ukrajiny a principiální odpor vůči diktatuře Vladimira Putina. A pro mě je to klíčové. Dnes, když Spojené státy americké již nemohou být považovány za vůdce svobodného světa – to s panem Trumpem už prostě nejde – je nesmírně důležité, aby se Evropa tohoto vedení ujala. Aby zaujala pevný a jednotný postoj vůči agresivnímu a autokratickému režimu Vladimira Putina.

Země střední Evropy byly do invaze poměrně jednotné v otázkách zahraniční politiky. Visegrádská skupina se pak kvůli vpádu ruské armády na Ukrajinu doslova rozpadla. Může to mít trvalé dopady na regionální jednotu?

Upřímně řečeno, u pana Orbána jsme viděli už před vypuknutím války, že se snaží sbližovat s Putinem. Po začátku války se to stalo zjevnějším, ale vědělo se to už dřív.

Myslím, že je zásadní, aby demokratické síly v EU – ať už levicové, nebo pravicové – zůstaly silné, jednotné a pokračovaly v odsuzování případů, kdy někdo přebírá narativy autokratického režimu Vladimira Putina.

Zmínil jste, že ruská opozice je v kontaktu s ukrajinskými činiteli. Mohou země jako Česko nebo EU obecně hrát roli prostředníka, nebo to není potřeba?

Ve skutečnosti vedeme přímý dialog bez prostředníků. Mám mnoho přátel v ukrajinské politice a to je zásadní. Je třeba si uvědomit, že Rusko není jen Putinův režim. Existuje mnoho Rusů, kteří jsou proti válce a proti tomuto režimu.

Je velmi důležité udržovat dialog mezi Rusy, kteří jsou proti válce, a Ukrajinci, protože budeme vždy sousedy – to je geografický fakt. A po této strašné válce, po konci Putinova režimu, bude nutné obnovit naše vztahy. Stejně jako to udělali Francouzi a Němci po druhé světové válce.

Bude to těžké, dlouhé, ale je to možné. Proto je nezbytné udržovat tento dialog mezi Ukrajinci a demokratickými Rusy už teď, zachovat mosty, vazby. Může to usnadnit – nebo alespoň trochu zmírnit – proces usmíření po Putinovi.

Demontáž veřejných médií v USA

Kolegyně Alsu Kurmaševa byla propuštěna ve stejný čas jako vy a vrátila se do redakce Rádia Svobodná Evropa, která už 30 let vysílá z Prahy. Vlády USA, Slovenska nebo Maďarska často jako na první cíl útočí na média. To pro vás asi není velké překvapeni, že právě ta jsou jedním z hlavních terčů?

Ne, nepřekvapuje mě to. Podle mě se pan Trump hodně podobá panu Putinovi. Myslím, že mají stejnou mentalitu, stejný psychologický profil. Myslím, že Trump by chtěl být diktátor, bez parlamentu, bez voleb, bez nezávislých médií – jako v Rusku. A všechno, co dělá Donald Trump od svého návratu do Bílého domu, ve skutečnosti pomáhá Vladimiru Putinovi.

Když Trump zlikvidoval americká veřejnoprávní média – Hlas Ameriky, Rádio Svobodná Evropa atd. – objevila se Margarita Simonjanová, ředitelka propagandistické Russia Today, v ruské televizi a prohlásila, že to bylo úžasné rozhodnutí Donalda Trumpa. Řekla, že desítky let proti těmto médiím nemohli nic dělat, ale teď je Američané zničili sami.

Myslím, že všechno, co současná americká administrativa dělá vůči Rusku a režimu Vladimira Putina, je skutečně ostudné. To je jediné slovo, které pro to mám.

Řekl jste, že vaše propuštění byl zázrak. Nemyslel jste si, že vyjdete z vězení živý. Dnes jste svobodný muž. A předpokládám, že se nebojíte – nebo se někdy ještě bojíte?

Myslím, že opoziční politici v autokratických režimech nemají právo se bát. Snažím se na to nemyslet, protože když na to myslíte pořád, stanete se paranoidním. A je příliš mnoho práce na to, abych si to mohl dovolit. Vím, že to, co dělám, je správné. Vím, že Rusko bude lepší jako normální, mírumilovná, demokratická a evropská země. To je cíl mé práce, dokonce je to cíl mého života. A budu v tom pokračovat, navzdory všemu.