Češka s rodinou musela do karantény v Egyptě. ‚Stresující je, že nevíte, kdy se vrátíte domů,‘ říká

Před odletem ještě byla negativní. Češka Tereza Tillmannová si jela s rodinou do Egypta hlavně odpočinout. Den před cestou z Hurghády ale zjistila, že ona i celá její rodina mají pozitivní testy na koronavirus. Přestěhovali je v hotelu na izolační pokoj, kam se jim dovolal Radiožurnál. O rodinu se hotel stará dobře, Tereza ale neví, kdy se budou moci vrátit domů. Hurgháda (Egypt) 14:51 17. března 2021

„Zrovna jsme řešili s manželem, že ten pokoj je možná hezčí než ten, co jsme měli předtím,“ směje se Tereza Tillmannová. V izolačním pokoji bude muset s manželem a dvěma malými dětmi zůstat až do negativního výsledku testu.

To, že mají nemoc covid-19, se dozvěděli po povinném testování před odletem. „V sedm ráno nám volal hotelový doktor, že nesmíme vyjít z pokoje, že jsme všichni pozitivní,“ popisuje Tereza.

Ještě v Česku PCR testy ukazovaly u celé rodiny opak. Tereza si ale vzpomíná, že po příletu byli s manželem unavení a měli teplotu. „A já říkám, že máme přece PCR testy, to je určitě z toho letadla, jak jsme unavení. A tak jsme si říkali, že uvidíme, co bude druhý den. Druhý den jsme se vzbudili a nic nám nebylo,“ vypráví.

Teď nemají dospělí ani děti zdravotní potíže žádné. Personál hotelu i delegáti se o ně podle Terezy starají dobře. „Co je horší – malému jsou dva, je na umělém mléku, na plenách. Teď jsme řešili s delegátem, že potřebujeme sunar, nebo aspoň nějaké mléko.“

Do Egypta odletěli s cestovní kanceláří Blue Style. Podle jejího provozního ředitele Ondřeje Rušikvase nucený prodloužený pobyt zaplatí pojišťovna. „Po tuto dobu mají nárok na veškeré služby v rámci karantény. Jsou v oddělené části hotelu, mají zajištěnou stravu a tak dál,“ popisuje pro Radiožurnál.

Podle něj podobně jako Tillmannovi skončilo v karanténě zatím jen několik málo jejich klientů. Na izolačních pokojích hotelů zůstávají obvykle týden. „Jsou to jednotky dní, může to být i kratší než týden, ale obvykle to je otázka týdne jednoho,“ dodává Rušikvas.

„Ve výsledku – (vyjde nastejno) být zavřený v bytě, nebo na hotelu... Jediné, co je trochu nepříjemné a stresující, je to, že nevíte, kdy se můžete vrátit domů,“ uzavírá Tereza. Doufá, že by to mohlo být už o víkendu. V pátek mají naplánované další testování.