Zemřel německý kardinál Lehmann. Církevní 'modernizátor a stavitel mostů'

Zemřel kardinál Karl Lehmann, jeden z nejoblíbenějších představitelů katolické církve v Německu. Bylo mu 81 let. Informovala o tom v neděli agentura DPA. Lehmann působil 33 let jako biskup v Mohuči a 21 let byl předsedou německé biskupské konference.

Mohuč 10:21 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít