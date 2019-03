Australský kardinál Pell dostal za zneužití chlapců šest let vězení. Před soudem neprojevil lítost

Kardinála George Pella ve středu poslal australský soud na šest let do vězení za sexuální zneužití dvou chlapců z církevního sboru. Skutků se dopustil v 90. letech v katedrále svatého Patrika v Melbourne. Pell, kterému je 77 let, je nejvýše postaveným katolickým duchovním, který byl za tyto skutky odsouzen.

Melbourne 6:18 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít