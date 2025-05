Kardinálové by si dnes nezvolili papeže s reálným skandálem v oblasti zneužívání, říká církevní expert

Americký kardinál Robert Prevost se v pátek ráno probudil už jako papež Lev XIV.. Církev si pomalu po 12 letech začne zvykat na nového lídra. Historicky poprvé se jím stal rodák ze Spojených států. „Bylo sympatické, že že v projevu několikrát zmínil následování papeže Františka,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus kněz a vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Tomáš Petráček. Rozhovor Praha/Vatikán 14:16 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový papež mává lidem na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

Jaké jsou vaše první dojmy z nového papeže?

Zatím jsou smíšené a plné očekávání. Samozřejmě bylo sympatické, že v projevu několikrát zmínil následování papeže Františka a že mu hodně záleží na Františkovu inkluzivním pojetí církve, která je pro všechny a bezpodmínečně.

Na druhou stranu si asi nebylo možné nevšimnout, že přišel oblečený jako ti, kteří byli před Františkem. Což ale popravdě řečeno nemusí vůbec nic znamenat, protože on pravděpodobně potřeboval vizuálně dát najevo, že nechce a vlastně ani nemůže být nějakým náhradním Františkem, ale že to bude samostatný pontifikát, který bude v mnoha ohledech jiný než ten předcházející.

Možná dovysvětlete, co dával před lety najevo František, že přišel jinak oblečený než jeho předchůdci.

Tam je známé, že přišel jenom v bílé klerice. Přišel bez té mozety a bez luxusní štóly, kterou měl přehozenou přes ramena a vystupoval v tomto mnohem civilněji, mnohem srozumitelněji pro vnější svět.

Už třeba tím, že pozdravil tím prostým pozdravem Bona sera – Dobrý večer. Zatímco nově zvolený papež Lev XIV. zvolil takový tradiční křesťanský pozdrav. Což ale zase řekněme, odpovídá třeba tomu, že jsme v těsně povelikonočním období.

A evidentně z celého projevu bylo patrné, že to je augustiniánský řeholník, mnohem víc vázaný na liturgii, a že i toto chtěl dát najevo v prvním vystoupení na veřejnosti.

Jméno Lev

Už se objevilo několik interpretací, proč si zvolil jméno Lev. Jaká interpretace je nejpravděpodobnější podle vás?

Opravdu netuším, myslím, že nám brzy sdělí, co tím chtěl vyjádřit. Je několik výrazných papežů tohoto jména v dějinách. Protože on se hlásí k svatému Augustinovi, kterého studoval a do jehož řádu patří a výslovně se k němu přihlásil v tom vstupním projevu, tak to může být odkaz na papeže Lva Velikého.

Což byl papež, který byl v době zmatků, války, migrací, migračního chaosu a vystupoval tam jako protagonista míru. Takže to může být ta první interpretace – odkaz na papeže Lva Velikého jako tvůrce pokoje, vyjednávače míru, toho, který třeba zachránil Řím před pleněním barbary apod.

Druhá interpretace může být Lev XIII., což byl velmi důležitý papež na přechodu z 19. do 20. století, který výrazně změnil přístup katolické církve v komunikaci s vnějším světem. Místo nekompromisní konfrontace s modernou a moderní společností, která předcházela předtím za Pia IX. a jeho předchůdců, tak on přichází s tím, že církev má trpělivě vysvětlovat svoje vlastní učení a postoje a přiklonil se jednoznačně k demokracii.

Odsouhlasil republikánské zřízení ve Francii, navázal kontakt s republikánskou Francií a dělal docela výrazné kroky v tomto ohledu. Na druhou stranu třeba vnitro-církevně byl spíš centralizující papež, který vztahoval další a další pravomoce do Říma.

A pak se mi teda líbí i ta interpretace, která se objevila, ale která myslím, že není moc pravděpodobná, byť je krásná a půvabná – to je odkaz na známou dvojici svatý František z Assisi a bratr Lev.

Což byla dvojice, kde František byl takovým charismatickým lídrem a bratr Lev byl nenápadný, spolehlivý, tichý bratr, který byl vždycky s ním a neopouštěl ho ani v těch nejtěžších chvílích. Ani když třeba František už neměl porozumění nejen ve svém okolí, ale ani ve svém vlastním řádu. Jako někdo, kdo chce naplnit odkaz svého mistra, učitele a kdo se staví do té pozice, řekněme, tohoto pokorného následovníka.

Skandál se zneužíváním

Což by tedy naznačovalo, že chce na Františka, na svého předchůdce, hodně navázat. Ale sám říkáte, že tato interpretace není tou nejpravděpodobnější. Nový papež za svého předchozího působení čelil kritice, že měl krýt kněží obviněné ze sexuálního zneužívání. Není překvapivé, že ho kardinálové přesto vybrali?

Tady jsou různé interpretace, které souvisí s tím, že to může být cíleně vedená kampaň ze strany některých konzervativních kruhů v Peru a ve Spojených státech.

Protože on se podílel na razantním disciplinární opatření proti jednomu konzervativnímu spolku v Latinské Americe. A podle těch interpretací to má být odveta a msta za to, za to, že se na tom podílel a podle nich je vykonstruovaná věc, která nemá oporu v realitě.

Na druhé straně zaznamenal jsem předchozí vyjádření jedné z organizací, která hájí oběti sexuálního zneužívání...

Ale ta může být taky jaksi nabrífována anebo informována z těchto kruhů. Ale přiznám se, že tady si musíme počkat, až investigativní novináři zjistí více detailů.

Ale opravdu pochybuji, že by v dnešní atmosféře kardinálové zvolili někoho, kdo by měl nějaký reálný reputační problém tohoto typu. Myslím si, že je tam musel přesvědčit, že to opravdu není kauza, která by byla založena na realitě.

Protože církev si v dnešní atmosféře, v situaci, kdy nemá nic jiného k dispozici než svoji vlastní kredibilitu, věrohodnost a důvěru, nemůže dovolit mít v podobné funkci v roli papeže někoho, kdo by měl reálné krytí pachatelů sexuálních zločinů.