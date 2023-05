Kdo je Karel III., kterému arcibiskup z Canterbury v sobotu vloží na hlavu korunu britských králů?

Tento týden zažije Velká Británie událost, která se naposledy odehrála před sedmdesáti lety. Ve Westministerském opatství bude korunován britský král Karel III. i se svou manželkou Camillou. Obřad se uskuteční v sobotu 6. května. První díl seriálu Českého rozhlasu Radiožurnál se věnuje samotnému králi Karlovi. Londýn 18:21 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel III. se stal nejdéle čekajícím nástupcem na trůn v britských dějinách | Zdroj: Reuters

Byl 10. květen roku 2022. Tehdy stále ještě princ Charles přednesl v parlamentu programové prohlášení vlády. Bylo to poprvé, co v takto důležitém a symbolickém momentu zastupoval svoji matku, tehdy nemocnou královnu Alžbětu II. Na okamžik, kdy ji skutečně vystřídá na dědičném trůnu, ale čekal přes 70 let. Stal se tak nejdéle čekajícím nástupcem v britských dějinách.

Princ Charles se narodil 14. listopadu 1948. Když mu byly čtyři roky, jeho matka nastoupila na trůn a Charles se stal následníkem trůnu. „Charles byl velmi citlivé dítě. Jeho dětství asi nebylo příliš šťastné. Měl tu smůlu, že vyrůstal pod neustálým dohledem médií a veřejnosti. Zároveň byl ale vlastně docela osamělý,“ říká historička královské rodiny Catherine Mayerová.

Stejně jako ostatní děti z vysokých společenských vrstev měl svoji guvernantku, která se starala o jeho ranou výchovu. Na rozdíl od svých předků, včetně královny Alžběty II., neměl soukromého učitele a navštěvoval běžné školy. Tam zažil i šikanu ze strany spolužáků.

Podruhé porušil královskou tradici, když po maturitě, místo do armády, nastoupil na univerzitu. Charles se tak stal prvním britským následníkem trůnu, který získal vysokoškolský titul.

Názor britské veřejnosti

Doslova celý svět sledoval svatbu prince Charlese a princezny Diany. V červenci 1981 sledovalo obřad v televizi po celém světě na tři čtvrtě miliardy lidí. Z manželství se sice narodili dva synové: princové William a Harry, šťastné ale nebylo.

„Ano, samozřejmě… Až do okamžiku, kdy se manželství nenávratně rozpadlo. Je to smutné, když se něco takového stane. Ale stává se to. Nejsem takový idiot, abych si to přál,“ odpověděl princ Charles na otázku, zda byl své ženě věrný. Jeho manželka princezna Diana ale viděla situaci jinak.

„V tom manželství jsme byli tři. A to je docela tlačenice,“ komentovala princezna Diana v jednom z rozhovorů. Manželskou krizi ukončil v roce 1996 rozvod. Popularita prince Charlese byla na bodu mrazu. A ještě níž, když o rok později princezna Diana zahynula při automobilové nehodě v Paříži.

Princ Charles přebírá odpovědnost za výchovu svých dvou synů, propaguje ochranu přírody a stará se o chod svých nadací. Necelých devět let po rozvodu si v dubnu roku 2005 vzal za manželku svou dlouholetou přítelkyni Camillu Parker-Bowlesovou. S tou pravděpodobně udržoval vztah i během sňatku s princeznou Dianou.

Trvalo proto roky, než se mu v očích britské veřejnosti podařilo zlepšit svůj obraz. Když v září loňského roku zemřela královna Alžběta II., stal se jako Karel III. britským panovníkem.