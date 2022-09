Vždy hledala v lidech to nejlepší, řekl o Alžbětě II. ve svém prvním projevu nový britský král Karel III.

Královna Alžběta II. byla velkou inspirací, její skon nás všechny naplnil zármutkem, stejně jako ona ale slibuji, že budu oddaně a doživotně sloužit vlasti, řekl dnes nový král Karel III. ve svém prvním projevu k britské veřejnosti po nástupu na trůn. Londýn 19:10 9. 9. 2022 (Aktualizováno: 19:32 9. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel III. v prvním prohlášení po smrti královny Alžběty II. uvedl ve čtvrtek večer, že truchlí kvůli odchodu vážené panovnice a milované matky (ilustrační foto) | Foto: Jane Barlow | Zdroj: Reuters

„Mluvím k vám a mé srdce je plné smutku. Po celý svůj život byla, její veličenstvo královna, má milovaná matka inspirací a příkladem pro mě, i celou naší rodinu. My jí dlužíme to, co asi každá rodina dluží své matce, její lásku, to jak nás vedla, jak nám pomáhala chápat svět kolem nás,“ řekl král v projevu.

„Inspirace, kterou představovala pro občany, byla tím nejzásadnějším, co nás spojovalo po celou dobu její vlády. A já můžu za všechny členy naší rodiny říct, že všechny tyto vlastnosti měla opravdu i ve svém soukromém životě. Vždycky hledala ve všech lidech to nejlepší.“

V projevu král také oznámil, že svému nejstaršímu synovi Williamovi udělí titul prince z Walesu a zmínil také svého druhorozeného syna Harryho a jeho manželku Meghan.

Třiasedmdesátiletý Charles, který si vybral královské jméno Karel III., je nejstarším synem britské královny Alžběty II., a jejího manžela prince Philipa, který zemřel loni. Nový britský král byl následníkem trůnu od roku 1952, v dubnu 2011 se stal nejdéle čekajícím následníkem v britské historii. Byly mu tři roky, když se jeho matka Alžběta stala královnou, a čtyři, když ji slavnostně korunovali.

Karel III. v prvním prohlášení po smrti královny Alžběty II. uvedl ve čtvrtek večer, že truchlí kvůli odchodu vážené panovnice a milované matky. Alžběta II. zemřela ve čtvrtek odpoledne na zámku Balmoral ve Skotsku ve věku 96 let. Karel III. ji na britském trůně vystřídá po 70 letech.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

