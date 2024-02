Karel III. informuje o svém stavu velmi otevřeně. O rakovině jeho děda nevěděla ani Alžběta II., říká Kytka

Světoví politici vyjadřují podporu britskému králi Karlovi III., kterému podle pondělního oznámení Buckinghamského paláce zjistili rakovinu. Podle britského premiéra Rishiho Sunaka byla zachycená v raném stadiu. Pětasedmdesátiletý monarcha se léčí doma, odložil veřejné akce, ale pokračuje v práci. Londýnský spolupracovník Deníku N Ivan Kytka Radiožurnálu řekl, že Buckinghamský palác byl v tomto případě nezvykle otevřený. Rozhovor Londýn 14:51 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Král Karel III. při odchodu z nemocnice. | Foto: /Hollie Adams | Zdroj: Reuters

Můžete upřesnit, co Buckinghamský palác o králově nemoci zveřejnil?

Řekl bych, že těch informací bylo – k tajnůstkářské tradici na královském dvoře – poměrně hodně. Nicméně některé zásadní zůstaly utajeny. Oficiální prohlášení informovalo o tom, že u britského panovníka lékaři diagnostikovali blíže neurčený typ rakoviny. Karel III. se léčí ambulantně. První proceduru absolvoval už v pondělí ráno.

Karel III. má rakovinu. Britský král odkládá veřejné akce, pokračuje ale v administrativní práci Číst článek

Z dalších dostupných informací víme, že královský pár teď pobývá v Londýně, a lze tedy dovozovat, že léčba začala a bude pokračovat v některé z londýnských nemocnic. Víme také, že péči o členy královské rodiny má na starosti už po desetiletí soukromá nemocnice krále Edvarda VII. v centrální části Londýna.

Z toho rozhovoru, který poskytl dnes ráno BBC britský premiér Rishi Sunak, z kterého jste citovali, také víme, že rakovina byla diagnostikována v raném stadiu. Nicméně fakt, že Buckinghamský palác neuvedl, o jaký druh rakoviny jde a jaký typ léčby lékaři nasadili a předepsali, vede Británii pochopitelně k lavině stále pokračujících spekulací a má se za to, že v nejbližších dnech či týdnech bude muset Buckinghamský palác zveřejnit další podrobnosti.

Buckinghamský palác zveřejnění těchto informací zdůvodnil také tím, že chce podpořit ty, kterých se rakovina v nějaké podobě rovněž dotkla. Může to opravdu zafungovat jako osvěta, že se lidé začnou zajímat víc o svůj zdravotní stav nebo že jim to pomůže zjistit, kde hledat důvěryhodné informace?

Pokud bychom to měřili podle dnešního ranního a dopoledního vysílání veřejnoprávní BBC a také podle titulních stránek a debaty na internetu, tak bezpochyby ano. Má se za to, že o tu otevřenost jako takovou usiloval sám Karel III., který je příznivcem toho, aby královská rodina byla v komunikaci s veřejností co nejtransparentnější, co nejotevřenější.

Britský král Karel III. opustil nemocnici po zákroku na prostatě. Princeznu Kate propustili po operaci břicha Číst článek

Zdejší komentátoři ten pokrok přirovnávají k situaci před 72 lety, kdy na rakovinu plic tehdy umíral dědeček Karla III. král Jiří VI. O jeho skutečném stavu nevěděla nejen britská veřejnost v únoru 1952, ale dokonce ani nejbližší členové královské rodiny. Ví se, že matka Karla III. královna Alžběta II. byla v té době na daleké zahraniční cestě.

Jak může zdravotní stav Karla III. ovlivnit provoz na politické scéně v Británii? Jsou v plánu nějaké události, kdy by jeho přítomnost byla nezbytná?

Ví se o tom, že bylo v plánu několik důležitých zahraničních cest, ta nejbližší měla být, myslím, do Kanady, která už zřejmě v těchto chvílích byla odvolána. Hovořilo se také o tom, že na podzim by král Karel III. navštívil Austrálii cestou na zasedání hlav států a šéfů vlád britského Commonwealthu. Ta cesta pochopitelně bude záviset na tom, jak rychlá bude případná rekonvalescence panovníka.

Ale řekl bych, že britská veřejnost a potažmo i světová veřejnost je připravována na to, že si bude muset jaksi zvyknout na to, že v příštích týdnech a možná i měsících Karla III. na veřejnosti neuvidí, že veřejných angažmá bude minimum.

A pokud jde o britský vnitřní politický systém nebo život, tak nejbližší dopad by to mohlo mít na to, kdyby byly vypsány třeba letos na jaře britské parlamentní volby, tak tam je jistá úloha panovníka v tom, že přijímá rezignaci stávajícího premiéra a vypisuje volby.

Ve stejné době jako Karel III. nastoupila do nemocnice i jeho snacha, manželka následníka trůnu Williama, princezna Kate. Co se ví o jejím zdravotním stavu?

Řekl bych, že v tomto případě zůstávají všechny důležité a podstatné informace pouze v nejbližším kruhu rodinném. Těch informací bylo velice, velice málo. Pouze jaký druh chirurgického zákroku to mohl být a jak dlouho trval.

Mimochodem pokud hovoříme o ústavněprávních okolnostech, tak v těchto hodinách byla aktivována také takzvaná státní rada, ve které má svou roli také princ William a jeho bratr princ Harry, který je v těchto chvílích na cestě z Los Angeles do Londýna. Státní rada by jednala v případě, že by král Karel III. musel podstoupit třeba komplikovaný chirurgický zákrok.