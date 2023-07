Karel III. byl korunován skotským králem. Tradici obnovila v minulém století jeho matka

Průvod, který z edinburského hradu přinesl korunovační klenoty, tvořila stovka zástupců různých společenských skupin Skotska spolu s nimi ještě sedm set námořníků a vojáků. Král s královnou pak šli v samostatném procesí.

Samotný obřad se odehrál v katedrále svatého Jiljí. Během obřadu obdržel Karel III. nový státní meč. Původní, který v roce 1507 daroval Skotům papež Julius II., je velmi křehký a nemohl se při obřadu použít. Nový ceremoniální meč nese jméno zesnulé královny Alžběty II.

tw

The People’s Procession is under way ahead of King Charles III being presented with Scotland's crown jewels in Edinburgh



Follow events live: https://t.co/vUUvynniYQ pic.twitter.com/Tvu0Ed1rXj