Král Karel III. bude nejspíš víc osobní a víc otevřený než Alžběta, už teď je to vidět, věří publicista Kytka

Rakev s ostatky královny Alžběty II., která stála v čele monarchie dlouhých 70 let, je na poslední cestě Británií. „Její síla tkvěla v pracovitosti, odpovědnosti a v každodenní solidnosti," hodnotí publicista Ivan Kytka. „Ale také v tom, že si ani v nejobtížnějších chvílích na nic nestěžovala." To podle něj pravděpodobně zdědila po svém otci, králi Jiřím VI., který předčasně odešel v roce 1952. „V soukromí byla známá svým smyslem pro humor." Praha/Londýn 17:08 12. září 2022

Většina Britů ztratila se skonem královny Alžběty II. důležitý symbol monarchie a pevnou konstantu. „Řekl bych ale, že počáteční šok z jejího rychlého odchodu se pomalu vstřebává,“ hodnotí zjitřenou situaci novinář žijící v Londýně Ivan Kytka.

„V britské veřejnosti se teď mísí dvojí pocity – jak se co nejdůstojněji rozloučit s královnou, která několik desetiletí provázela jejich každodenní životy. A současně jak oslavit nástup nového monarchy, tedy krále Karla III., na trůn,“ dodává.

Královna Alžběta byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem v dějinách monarchie. Během jejího úřadování se ve Vatikánu vystřídalo sedm papežů. Byla postavena a zbourána Berlínská zeď. Na trůn nastupovala velmi mladá.

„V té době byla Velká Británie říše rozšířená po několika kontinentech, mnoha časových pásech. A královna Alžběta tomu předsedala jako hlava státu. Tím se Británie, řekněme, smrskla na ostrov při severozápadním pobřeží. Celý proces tak byl i díky ní velice důstojný, decentní a bez vážných konfliktů,“ připomíná publicista.

Dobré vztahy s koloniemi jí ležely na srdci celý život. „Velice dbala na to, aby fungoval Commonwealth. A za země, které byly v minulosti jakkoliv ustrkované, se vždycky dokázala postavit.“

Obroušené hrany

Co se týče popularity, na vrcholu byla královna Alžběta posledních 20 let. „Některé hrany, které mohly existovat v minulosti mezi královskou rodinou, monarchií jako zřízením, se postupem času obrušovaly. Velice obtížná pro ni byla 90. léta, kdy jí vyhořel windsorský zámek a kdy procházela řadou soukromých krizí, zapříčiněných rozpady manželství jejích dětí,“ hodnotí Kytka.

Naopak přelom tisíciletí přinesl podle Kytky pro rodinnou situaci i postavení Británie v rámci Evropské unie na mezinárodní scéně určitou stabilizaci. „A tím také klidné stáří pro královnu Alžbětu II.“

„Je známo, že ve svém volném čase ráda sledovala televizní seriály. V oblibě měla také rozhlas a některé moderátory. Nebyly jí ale cizí ani všechny technologické momenty, které přinášel například internet. I když šlo samozřejmě i o součást strategie, jak udržet při životě monarchii jako instituci, jejíž historie sahá 1000 let zpátky až do hlubokého středověku.“

Kytka vyzdvihuje také roli jejích poradců: „Královna přicházela na své schůzky, oficiální i polooficiální velice dobře připravená a prokazovala při nich znalost prostředí a osob. Zejména v seniorském věku, po 75. roce, kdy si lidé tohle často nepamatují, to bylo skutečně úctyhodné.“

Jaký bude Karel III.

Královnin syn Charles (73), nyní král Karel III., na své usednutí na trůn čekal rekordně dlouho. „Objevily se zprávy, že pravidelné audience mezi monarchou a britským premiérem, si Charles trénoval nanečisto od doby Davida Camerona,“ říká publicista Kytka. Cameron stál v čele britské vlády mezi lety 2010 a 2016.

Publicista připomíná, že vztah Karla III. s matkou byl komplikovaný a zřejmě se zlepšil až v posledních dekádách.

„Na trůn nastoupila Alžběta II. velmi mladá a vzala svoji funkci zodpovědně, proto nemívala na své děti tolik času, kolik by si přály. Poměrně mladý a citlivý Charles byl tehdy odložen na jednu z prestižních soukromých škol, kam chodil kdysi i jeho otec. Trvalo možná několik desetiletí, než si ke své mamince našel vztah,“ naznačuje Kytka.

„Projevilo se to při velkých oslavách jejích 60 a 70 let na trůně nebo při královniných devadesátinách, kdy ji Charles oslovil ‚milá maminko‘. Královna na něj v posledních letech velice spoléhala a on její důvěru nezklamal, jak proniklo z neprodyšných stěn Buckinghamského paláce,“ usuzuje publicista.

Dlouho si hledal princ Charles, současný král, cestu také k britské veřejnosti, která mu nejdříve zazlívala, že dlouho vybírá nevěstu, a pak to, že manželku Dianu podváděl s dlouholetou přítelkyní Camillou. I to se ale podle Kytky už urovnalo.

Ve svém projevu se Karel III. zavázal k doživotní službě vlasti. „Chtěl tím naznačit, že na kontinuitě britské monarchie nehodlá nic měnit. Ale jsou tu drobné důrazy mezi řádky, které naznačují, že jeho vláda se bude v lecčems odlišovat od Alžběty II.,“ soudí Kytka a dodává:

„Na rozdíl od královny Alžběty byl jeho projev mnohem osobnější, vyznal se v něm k lásce k oběma svým synům. To znamená, že je tu více emocí, více citů, více otevřenosti. A koneckonců otevřenost, s jakou chce Karel III. přistupovat k tomu, aby se Británie 21. století ztotožnila s monarchií, byla vidět i v prvních hodinách a dnech.“

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.