Není úlohou vojáka zpochybňovat, jestli někam půjde, nebo nepůjde bojovat, říká komunista Luzar

Ministr obrany Lubomír Metnar chce trest pro generála, který kritizoval slova politiků o stažení vojáků z Afghánistánu. Vyzval ho k tomu komunistický poslanec Leo Luzar. Proč by vojáci neměli mít právo veřejně říkat své názory? Měl by generál být skutečně potrestán? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl právě Leo Luzar. Rozhovor Praha 9:59 31. října 2018

Předseda sněmovního podvýboru pro svobodu slova upírá vojákům svobodu slova. Pane poslanče, není to trochu paradox?

Paradox to není, vojáci mají jednu obrovskou výjimku oproti všem ostatním občanům v této zemi. Oni mají Ústavou povinnost bránit tuto zem. Jinými slovy občané této země je vybavili vražednými smrtelnými zbraněmi, které ovládají, a toto je obrovská moc, kterou drží v rukou, proto by měli velice zvažovat slova, která se jejich profese týkají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s poslancem KSČM Leo Luzarem o tom, proč se podle něj má vést kázeňské řízení proti generálu Karlu Řehkovi.

Jinými slovy, když vám voják řekne, a já teďka půjdu bojovat a já nepůjdu bojovat, já nechci bojovat, je to něco, co by se nemělo stát, co Ústava zakazuje, protože vojáci podléhají rozkazům a v demokratické společnosti podléhají rozkazům Parlamentu.

Čím pan generál Řehka svými slovy podle vás porušil tu, jak vy říkáte, Ústavou danou povinnost bránit zemi?

Řekl, že on v žádném případě nechce odejít z Afghánistánu. Hovořil o tom, že politikům upírá to, aby mohl odejít z Afghánistánu, pokud rozvedou diskusi o tom, že naše účast v Afghánistánu není úplně správná, že bychom měli zvažovat odchod stejně jako jiné státy, které už odtud odešly. On se nemůže vyjádřit k tomu, co politik tvrdí, říkat, že to je zrádce a zbabělec a že se mu z něho chce zvracet.

To není přesné. Generál Řehka neřekl nic o tom, že by upíral politikům rozhodování o stahování vojáků z Afghánistánu.

Pan Řehka jasně řekl, že politik, který mluví o zvážení stažení vojáků z Afghánistánu, je zbabělec a že se mu z jeho názoru chce zvracet.

Tak to není, pane poslanče.

Já jsem si četl jeho profil, kde to bylo citováno doslovně, pokud tedy novináři, kteří ho citovali, převzali správně jeho slova.

Na to jste se mohl sám podívat na facebooku v originálním znění, ten status je přístupný. Pan generál píše, že se o tom nemá hovořit takto, v tuto chvíli a v této formě. Rozhodně neříká nic o tom, že by se na úrovni politiků nemělo hovořit o stažení vojáků z Afghánistánu.

Zkuste, jelikož znáte ten profil, zkuste citovat jeho slova, která použil. O tom, jak se mu chce zvracet z toho, jak je zbabělec kolega…

Pane generál píše, ne teď a ne takhle.

Zkuste to citovat celé, když to budete citovat, zjistíte, že tato slova použil. A jako generál by měl zvažovat, jaká slova použije, protože on je vrchní velitel nějaké skupiny vojsk, brigády.

Pane poslanče, nezlobte se na mě, ale to, co říkáte, není pravda. Pan generál ve svém statusu píše: „Aby bylo jasno, politická a veřejná diskuse nad nasazováním našich vojáků, kritické posuzování, kdy, kde, jak, s kým a proč a za co se angažovat, je nejen potřebné, ale v demokratické společnosti přímo nutné.“ Prosím, řekněte, mi, kde podle vás píše to, co vy tvrdíte?

Přečtěte to celé, vy jste to nečetla celé.

Pane poslanče, celé to číst nebudeme, ten status je velmi dlouhý.

Kdybyste to přečetla celé, tak v ten moment zjistíte, že tato slova, které já říkám, tam použil, a výrazivo, které pan brigádní generál použil, se neslučuje s funkcí, kterou vykonává. Kdyby ta brigáda kluků, kterým velí a kteří jsou odhodláni se zbraní bojovat, ho vzala doslovně, že je generál vyzývá k neposlušnosti vůči politikům, že prostě on oponuje politikovi, který chce vést diskusi, a vyzývá své podřízené k neposlušnosti vůči rozhodnutí politiků, tak to považuji za velice špatné a pan generál by měl zvážit svoje slova.

Řekněte mi prosím, jakými slovy pan generál vyzývá svoje podřízené k neposlušnosti vůči rozhodnutí politiků?

Jinými slovy, on tam říká…

Ne, jinými slovy, pane poslanče. Řekněte mi, prosím, kde to tam pan generál píše.

Pan generál říká, že je mu na zvracení ze slov o tom, že by vojáci měli odejít z Afghánistánu, že to považuje za zbabělost a zradu.

Ze slov pronesených teď v tuto chvíli v této formě, pane poslanče, říkejme ta slova prosím v kontextu.

Proto vám říkám, přečtěte to celé. Vy říkáte dlouhý status, ale vy jste si z toho vybrala pouze ten úsek, kde pan generál rozvažuje.

Já jsem si vybrala ten úsek, o kterém se bavíme, pane poslanče. Ale úsek, o kterém mluvíte vy, tam není.

Já vám říkám, že v tom jeho statusu, ta slova, které on řekl, jsou a přepis toho statusu samozřejmě je a posluchači si ho můžou najít a můžou se na něj podívat. Velice rychle zjistí, kde je pravda.

To mohou. Nicméně ta slova, o kterých mluvíte vy, v tom statusu napsána nejsou. Pane poslanče, řekněte mi, na základě, jakého zákonného ustanovení pan generál podle vás, nesmí říkat to, co říká?

Pan generál přísahal.

On přísahal, že nebude říkat své názory?

Chcete zpochybnit jeho přísahu?

Pan generál přísahal, že nebude na veřejnosti říkat své názory?

To si pan generál musí zodpovědět ve svém svědomí sám. Pan generál složil přísahu a je jasné, že tady je nějaká volitelnost rozkazů, že tady prostě někdo rozkazuje, někdo určuje politiku a někdo určuje, kde budou vojáci nasazeni.

Není úlohou vojáka a není ani v jeho pravomoci zpochybňovat, jestli půjde bojovat někde, nebo nepůjde. Prostě jestli nechci jít někde bojovat, tak prostě odejdu z armády a začnu se věnovat politice a budu o té politice rozhodovat. Ale jestli jsem přijal roli vojáka a dokonce velícího vojáka, brigádního generála, tak nemám právo zpochybňovat roli politiků v tom, jaký rozkaz dostanu.

Řekněte mi konkrétně, jaké zákonné ustanovení upírá panu generálovi, jak vy říkáte, právo kritizovat rozhodnutí politiků?

Vojenská přísaha a Ústava České republiky.

Buďte, prosím, konkrétní.

Vždyť vám to konkrétně říkám.

A co je napsáno v Ústavě České republiky o tom, že pan generál nesmí říkat své názory? Kde to tam je?

Odcitujte.

Ne, vy to odcitujte, pane poslanče, vy jste předseda podvýboru pro svobodu slova a média, předpokládám, že se v této problematice velmi dobře orientujete, je to vaše oblast, tak prosím, citujte vy.

Já tady citovat Ústavu nemíním, protože je dlouhá. Jak správně říkáte, má hodně odstavců a vy nechcete citovat celý jeho výrok a vybíráte jenom pasáž.

Mně by stačila ta pasáž, která mluví o tom, o čem mluvíte vy.

Já vám říkám, že když se na tu Ústavu podíváte, je v ní jasná dělba pravomocí, je jasné, kdo rozhoduje a kdo má právo dávat rozkazy vojákům.

Který článek Ústavy zapovídá panu generálovi právo říci svůj názor? Vy jste přišel s návrhem na potrestání, vy jste předseda podvýboru pro svobodu slova.

Já jsem nepřišel s názorem na potrestání, já jsem chtěl vědět po panu ministrovi obrany, jak bude řešit tuto situaci. Pan ministr jasně řekl, že toto ani už on neřešil a že už před ním rozhodl nařízený generál, že bude ten voják za to, co řekl, potrestán.

To není pravda, mimochodem, ale k tomu se ještě dostaneme.

Citujete slova pana ministra, které řekl na mikrofon.

Řekněte mi to konkrétní ustanovení zákona, které pan generál porušil a kvůli jehož porušení jste vystoupil na plénu Poslanecké sněmovny se svojí interpelací kritizující jeho slova a žádající jeho potrestání?

Já vám říkám, že to tady nemám písemně. Když si přečtete Ústavu, najdete tam, jaké jsou pravomoci zákonodárce.

V Ústavě není nic o tom, že by vojákům bylo upřeno právo na svobodu slova.

Samozřejmě říkám také, že v Ústavě to je a že to je taky v jeho přísaze, kde je jasně řečeno, kdo má…

Pane poslanče, v Ústavě to není.

V Ústavě to je.

Prosím vás, tak kde? Přece to znáte jako předseda podvýboru pro svobodu slova.

Nemám to tady před sebou.

Přece takovou základní legislativu vztahující se k vašemu podvýboru znáte.

Četla jste Ústavu?

No samozřejmě, a vy?

Tak mi to řekněte, řekněte mi ten odstavec.

Ne, pane poslanče, já se vámi nenechám zkoušet tady ve studiu. Já se ptám vás, podle jakého ustanovení vy chcete zapovídat generálu Řehkovi právo na to, aby se takto vyjádřil?

Já vám to jasně říkám, že to je v Ústavě, já ji citovat takhle z hlavy tady neumím.

Ono v Ústavě nic takového není.

Ale vy to asi umíte, protože říkáte, že to znáte. Tak jí citujte a já říkám, že pan generál, z titulu toho, že je brigádní generál, nemá právo takhle hovořit k politikům, kteří mu dávají svým kolektivním rozhodnutím rozkazy a mantinely o postupu v armádě.

Takže žádný konkrétní článek Ústavy, o kterém vy tady hovoříte, mi neřeknete?

Neřeknu vám, protože tady Ústavu nemám, když mi ji půjčíte, já vám to řeknu, ale já ji tady nemám.

Zbylou část rozhovoru si můžete přehrát pomocí výše přiloženého audiozáznamu.