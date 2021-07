Karibské státy se připravují na úder hurikánu Elsa. Je prvním v Atlantiku pro letošní sezonu

Státy v Karibiku se chystají v pátek a o víkendu na úder bouře Elsa, která je první hurikánem v letošní sezóně v Atlantiku. Bouři doprovází vítr v rychlosti až 120 kilometrů za hodinu, uvedla agentura AP s odkazem na údaje amerického Národního centra pro hurikány (NHC). Kingstown 16:15 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurikán (Ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Podle předpovědi centra by se měla v pátek bouře přiblížit k ostrovním státům Svatý Vincenc a Grenada v Malých Antilách a o víkendu dále pokračovat k Haiti, Dominikánské republice a Kubě.

„Rychlost větru může pobořit mnoho staveb a způsobit velké škody,“ uvedl premiér Svatého Vincence Ralph Gonsalves. Úřady otevřely desítky krytů a vyzvaly k evakuaci obyvatelstvo, které žije v údolích. Kvůli silným dešťům a větru se vláda obává povodní a sesuvů půdy. „Nevyčkávejte s odchodem do krytu na to, až bude příliš pozdě,“ dodal premiér.

Malý karibský stát se stále vypořádává s následky dubnového výbuchu sopky La Soufrière, který pokryl tamní území popelem. Ostrov měl například problémy se zajištěním dodávek pitné vody.

Varování před hurikánem či tropickou bouří vydalo více států v Malých Antilách, například Barbados či Svatá Lucie.

První silná bouře sezóny

Bouře Elsa v průběhu dneška zesílila a z páté pojmenované tropické bouře ji meteorologové přeřadili na hurikán. Je tak první takto silnou bouří letošní sezony v Atlantiku. V průběhu dne by Elsa měla dále nabrat na síle a pokračovat směrem k Haiti a Dominikánské republice. Během víkendu by ale síla bouře měla zeslábnout. V neděli se má podle předpovědí přiblížit ke Kubě a pokračovat dále k Floridě.

V Atlantském oceánu trvá sezona hurikánů od června do konce listopadu. Podle aktuálních předpovědí amerického centra NOAAA by letos mělo vzniknout nad Atlantským oceánem 13 až 20 pojmenovaných bouří. Až deset z těchto bouří by mohlo dosáhnout intenzity hurikánu a až pět intenzity velmi silného hurikánu. Ty doprovází větry o rychlosti přes 177 kilometrů za hodinu. Výrazně nadprůměrná byla loňská sezona se 30 pojmenovanými bouřemi, z nichž 14 dosáhlo intenzity hurikánu.