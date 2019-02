Ve věku 85 let zemřel Karl Lagerfeld, muž s dlouhými šedými vlasy, bílými límečky a v černém obleku

V Paříži zemřel módní návrhář Karl Lagerfeld. Bylo mu 85 let. Svůj styl dal několika módním domům – jedním z nich byl i slavný Chanel. Lagerfeld měl ale i svou vlastní značku a kromě toho také knihkupectví v Paříži nebo svérázný způsob, jak zhubnout. Hamburk 12:46 19. 2. 2019 (Aktualizováno: 13:19 19. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karl Lagerfeld, umělecký ředitel módního domu Chanel, na snímku z listopadu 2018 | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Než Karl Lagerfeld nastoupil do módního domu Chanel, pracoval pro několik značek. Na začátku kariéry ale navrhoval třeba i divadelní kostýmy, a jeho modely tak vidělo například publikum milánské opery La Scala.

„Lagerfeld přišel v 70. letech doslova s pozicí toho nového postu návrháře, který už nepředává jen to svoje já, nepředává tu svoji duši, ale umí obratně pracovat se stylem a umí dodávat jiným značkám to co jim patří. Umí sladit současnost s jejich DNA, s jejich kódy, s jejich již vybudovaným stylem a umí je úžasným stylem inovovat,“ říká Josef Ťapťuch z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

„Vnuci tvůrce Chanelu N° 5, což samozřejmě nebyla madam Chanel, ale byl to jistý pařížský výrobce parfémů, Lagerfeldovi dali jednu zásadní otázku: 'Jestli chceš, tak z toho domu něco udělej.' Lagerfeld odpověděl: 'Tak zkusím to.' A dodal k tomu: 'Udělal jsem to, co dneska Chanel je',“ doplňuje Ťapťuch.

Karl Lagefeld mluvil několika světovými jazyky, věnoval se focení, napsal knihu o hubnutí a měl i knihkupectví v Paříži.